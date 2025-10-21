Louvre Müzesi'nden çalınan mücevherlerin değeri dudak uçuklattı

Fransa'daki Louvre Müzesi'nden çalınan mücevherlerin değeri belli oldu. Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleştirilen soyguna ilişkin soruşturma devam ediyor.

88 MİLYON EURO DEĞERİNDE MÜCEVHER ÇALINDI

Paris Savcısı Laure Beccuau, çalınan mücevherlerin değerine ilişkin açıklamada bulundu. Beccuau, müze yetkililerin çalınan mücevherlerin değerinin yaklaşık 88 milyon euro olduğu tahmin ettiğini belirterek, ancak hırsızların mücevherleri eritmesi halinde bu miktarı elde edemeyeceklerini aktardı.

7 DAKİKA SÜRDÜ

Beccuau, soygunla dört kişinin bağlantısının olduğunu doğrulayarak, yetkililerin olay yerinde bulunan parmak izlerini incelediğini söyledi. Louvre soygunu Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne 19 Ekim'de sabah saatlerinde gelen 4 hırsız, bina dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanmış ve bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar, 9 eser çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı ise düşürmüşlerdi. Taç hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların, soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı.