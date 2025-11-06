Menü Kapat
Dünya
Kara para aklama davası kapsamında 15 milyon yıllık dinozor iskeletlerine el kondu

İngiltere'den satın alınan 150 milyon yıllık dinozor fosilleri kara para aklama davasına karıştı. Singapurlu iş insanı Su Binghai'nin davası, Londra'ya uzandı.

Singapurlu milyarder iş insanı Su Binghai'ye davası açıldı. Bu dava 'ye kadar uzandı. İngiltere Ulusal Suç Dairesi (NCA), 150 milyon yıllık dinozor fosillerine, milyonlarca sterlinlik sanat eserlerine ve lüks gayrimenkullerine el koydu.

Dava kapsamında el konulan 150 milyon yıllık fosiller, iki Allasaurus ve bir Stegosaurus iskeletiydi. Su Binghai, geçtiğimiz yıl Londra'da bulunan Christie's müzayede evinden 12,4 milyon sterlin yani yaklaşık 685 milyon TL'ye satın aldı.

İş insanına düzenlenen operasyonda, Westminster'daki toplam değeri 18 milyon sterlin yeni yaklaşık 991 milyon TL olan dokuz adet lüks dairesine ve 400 bin sterlin yani yaklaşık 22 milyon TL değerindeki 11 sanat eserine de el konuldu. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, el konulanlar arasında Yongzheng dönemine ait 151 bin 200 sterlin yani yaklaşık 8.3 milyon TL değerinde porselen çiçek kasesi de var.

MİLYARDERE KARA PARA AKLAMA SUÇLAMASI

İş insanı Su Binghai ve eşinin, Su Empire isimli şirketleri, tarihinin en büyük kara para aklama davasının tam ortasında duruyor. Soruşturma sürecinde şimdiye kadar yabancı uyruklu 10 kişi hapse atıldı.

2023 yılının Ağustos ayında ise Binghai ve eşi Singapur'dan ayrıldı. Binghai ailesi, devlete 240 milyon sterlin yani 13 milyar TL değerindeki varlıklarını teslim etmek zorunda kaldı. u varlıklar arasında Rolls-Royce Phantom ve Cullinan, Ferrari F8 Spider ve Stradale gibi lüks otomobiller bulunuyordu.

Binghai'in şoförü Liew Yik Kit ise patronunun lüks otomobilleri hakkında polise yalan söylediği için üç ay hapis cezası aldı.

DAVA GÖRÜLDÜ

İngiliz yasalarına göre bir kişinin malvarlığı "suçtan elde edilen gelirlerle" oluşturulmuşsa, o kişi hangi ülkede suç işlemiş olursa olsun İngiltere sınırları içindeki varlıklarına el konulabiliyor. Binghai'nin malvarlıklarının büyük bir kısmı İngiltere'de olduğu için NCA devreye girdi ve soruşturma sonucunda Londra Yüksek Mahkemesi'nde milyarderin davası görüldü.

YETERLİ KANIT BULUNDU

Dün görülen davada Binghai'nin İngiltere'de varlıklarının kara paradan gelen gelirlerle elde edildiğine dair yeterli kanıt olduğu sonucuna varıldı. Mahkeme, bu varlıkların satışından elde edilen gelirlerin yüzde 75'inin devlet hazinesine, yüzde 25'inin ise Binghai'in belirleyeceği banka hesabına aktarılmasına hükmetti.

Ayrıca Binghai'in 343 bin sterlin (19 milyon TL) değerindeki kira gelirini de devlete ödemekle yükümlü olduğu bildirildi.

ETİKETLER
#İngiltere
#kara para aklama
#singapur
#fosil
#Su Binghai
#Sanat Eseri
#Lüks Gayrimenkul
#Dünya
