16°
Gündem
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

Sındırgı'da depremler devam edecek mi? Okan Tüysüz'den 'yeni fay hattı' çıkışı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Ağustos ayından bu yana on binlerce deprem ile sarsıldı. En son yaşanan orta ölçekli depremin büyüklüğü ise Kandilli Rasathanesi tarafından 4.6 olarak açıklandı. İrili ufaklı depremler yaşanmaya devam ederken evlerine girmeye korkan vatandaşlar depremlerin sona ereceği zamanı merakla bekliyor. Konuyla ilgili TGRT Haber’e konuşan Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz Sındırgı’nın güneyinde yeni bir fay hattı olma ihtimali olduğunu söyledi. Uzman isim ayrıca Balıkesir’deki depremler ile olası İstanbul depremi arasındaki bağlantı olmadığı da ifade etti.

Sındırgı'da depremler devam edecek mi? Okan Tüysüz'den 'yeni fay hattı' çıkışı
Şenay Yurtalan
10.11.2025
10.11.2025
’deki aktivitesi yaklaşık üç aydır devam ediyor. ve tarafından paylaşılan deprem istatistiklerinde her gün yüze yakın sarsıntının yer aldığı görülüyor. Bölge halkının tedirginliği havaların soğumaya başlamasıyla daha da arttı. Peki, Balıkesir’deki depremler daha ne kadar sürecek? Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz TGRT Haber’e yaptığı açıklamada akıllardaki soruya cevap verdi.

İşte kritik röportajın detayları…

10 Ağustos’ta biliyorsunuz 6.1’lik büyük bir deprem oldu, bir tane de 27 Ekim’de yine 6.1’lik ikinci bir deprem oldu. 10 Ağustos'taki depremden sonra bizim beklentimiz artçıların özellikle ’nın kuzeyinde olmasıydı. Fakat artçılar büyük ölçüde ilçenin güneyine doğru yoğunlaşmaya başladılar. 6.1’lik deprem de bu güney kesimde oldu. O nedenle Sındırgı’nın güneyinde yeni bir fay olma ihtimali üzerinde konuşulmaya başladı.

Sındırgı'da depremler devam edecek mi? Okan Tüysüz'den 'yeni fay hattı' çıkışı

17 BİNİN ÜZERİNDE DEPREM OLDU

O yeni fayda derken yeni oluşan bir fay değil. Orada bilinmeyen ya da yüzeyde olmayan yer altında mevcut bir fay olabileceği konuşulmaya başladı. Bu aktivite hala sürüyor. Ağustos’tan bu yana 16 binin üzerinde hatta bildiğim kadarıyla 17 bini geçen deprem oldu.

Sındırgı'da depremler devam edecek mi? Okan Tüysüz'den 'yeni fay hattı' çıkışı

SINDIRGI’DA DEPREMLER DEVAM EDECEK Mİ?

Bunlar hem Sındırgı’nın içinden geçen fayın hem de güneyde bulunan bir fayın hareketliliği. Şimdi deprem üretmesiyle birbirini tetiklemesiyle ortaya çıkan bir deprem fırtınası olarak nitelendirilebilir. Bu devam eder mi? Evet edecek. Çünkü bildiğimiz 10 Ağustos’tan bugüne kadar 80 günü aşkın neredeyse 90 günlük bir süre geçti. O süre içerisinde henüz biz sönümlenme söz konusu değil. Azalıyor, tekrar çoğalıyor, azalıyor, tekrar çoğalıyor. Bu belki birkaç ay daha devam edecek. Ama bunu daha büyük bir deprem beklentisine bağlamakta pek mümkün değil. Yani bölgede mesela 7 buçuk gibi bir deprem oluşturacak bir fay yok. En azından buna dair bir bilgi yok elimizde. O nedenle bunun daha büyük bir depreme evrileceğini söylemek zor.

Sındırgı'da depremler devam edecek mi? Okan Tüysüz'den 'yeni fay hattı' çıkışı

Ama bölgede o kadar çok fay var ki bunların bir kısmını biliyoruz, bir kısmı da yer altında oldukları için net olarak bilinemiyor. Tabii her şeye hazırlıklı olmak lazım. 'nin her yeri için söz konusu. Bu sadece Balıkesir için değil ama görünürde öyle bir büyük bir deprem beklentisi yok. Ama 6 büyüklüğünde, Altıyı biraz geçen büyüklüklerde 5 büyüklüğünde ya da daha aşağısında deprem olma olasılığı devam ediyor.

BALIKESİR’DEKİ DEPREMLER İSTANBUL DEPREMİYLE İLGİLİ BİR ETKİLEŞİM YARATABİLİR Mİ?

Balıkesir depremlerinin İstanbul’da olması beklenen deprem ile hiçbir bağlantısı yok. Dolayısıyla İstanbul için bir tehlike bu faydan kaynaklı bir tehlike yok.

TGRT Haber
