Sındırgı'da depremler devam edecek mi? Okan Tüysüz'den 'yeni fay hattı' çıkışı

Balıkesir’deki deprem aktivitesi yaklaşık üç aydır devam ediyor. Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan deprem istatistiklerinde her gün yüze yakın sarsıntının yer aldığı görülüyor. Bölge halkının tedirginliği havaların soğumaya başlamasıyla daha da arttı. Peki, Balıkesir’deki depremler daha ne kadar sürecek? Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz TGRT Haber’e yaptığı açıklamada akıllardaki soruya cevap verdi.

İşte kritik röportajın detayları…

10 Ağustos’ta biliyorsunuz 6.1’lik büyük bir deprem oldu, bir tane de 27 Ekim’de yine 6.1’lik ikinci bir deprem oldu. 10 Ağustos'taki depremden sonra bizim beklentimiz artçıların özellikle Sındırgı’nın kuzeyinde olmasıydı. Fakat artçılar büyük ölçüde ilçenin güneyine doğru yoğunlaşmaya başladılar. 6.1’lik deprem de bu güney kesimde oldu. O nedenle Sındırgı’nın güneyinde yeni bir fay olma ihtimali üzerinde konuşulmaya başladı.

17 BİNİN ÜZERİNDE DEPREM OLDU

O yeni fayda derken yeni oluşan bir fay değil. Orada bilinmeyen ya da yüzeyde olmayan yer altında mevcut bir fay olabileceği konuşulmaya başladı. Bu aktivite hala sürüyor. Ağustos’tan bu yana 16 binin üzerinde hatta bildiğim kadarıyla 17 bini geçen deprem oldu.

SINDIRGI’DA DEPREMLER DEVAM EDECEK Mİ?

Bunlar hem Sındırgı’nın içinden geçen fayın hem de güneyde bulunan bir fayın hareketliliği. Şimdi deprem üretmesiyle birbirini tetiklemesiyle ortaya çıkan bir deprem fırtınası olarak nitelendirilebilir. Bu devam eder mi? Evet edecek. Çünkü bildiğimiz 10 Ağustos’tan bugüne kadar 80 günü aşkın neredeyse 90 günlük bir süre geçti. O süre içerisinde henüz biz sönümlenme söz konusu değil. Azalıyor, tekrar çoğalıyor, azalıyor, tekrar çoğalıyor. Bu belki birkaç ay daha devam edecek. Ama bunu daha büyük bir deprem beklentisine bağlamakta pek mümkün değil. Yani bölgede mesela 7 buçuk gibi bir deprem oluşturacak bir fay yok. En azından buna dair bir bilgi yok elimizde. O nedenle bunun daha büyük bir depreme evrileceğini söylemek zor.

Ama bölgede o kadar çok fay var ki bunların bir kısmını biliyoruz, bir kısmı da yer altında oldukları için net olarak bilinemiyor. Tabii her şeye hazırlıklı olmak lazım. Türkiye'nin her yeri için söz konusu. Bu sadece Balıkesir için değil ama görünürde öyle bir büyük bir deprem beklentisi yok. Ama 6 büyüklüğünde, Altıyı biraz geçen büyüklüklerde 5 büyüklüğünde ya da daha aşağısında deprem olma olasılığı devam ediyor.

BALIKESİR’DEKİ DEPREMLER İSTANBUL DEPREMİYLE İLGİLİ BİR ETKİLEŞİM YARATABİLİR Mİ?

Balıkesir depremlerinin İstanbul’da olması beklenen deprem ile hiçbir bağlantısı yok. Dolayısıyla İstanbul için bir tehlike bu faydan kaynaklı bir tehlike yok.