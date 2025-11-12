Menü Kapat
14°
Balıkesir'de 18 bin deprem! Ölü faylar da dirildi: 'Eğer bir ana şok daha yaşanırsa...'

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede deprem fırtınası başladı. Bölgede büyük ana şoktan sonra 18 bin deprem kaydedilirken, Prof. Dr. Hasan Sözbilir Sındırgı ve çevresindeki faylarda yürüttükleri çalışmaların detaylarını paylaştı. Yaşanan depremlerin ölü fayları tetiklediğini söyleyen Bilir, Emendere Fay Zonu'na dikkat çekti. İşte detaylar...

'in ilçesinde yaşanan depremlerin sonu gelmiyor. 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki gerilim arttı, toplamda 18 bin kaydedildi. Yöre halkı yaşanan depremlerle büyük panik yaşarken, uzman ekipler de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sındırgı'da yapılan çalışmaların detaylarını paylaştı.

Balıkesir'de 18 bin deprem! Ölü faylar da dirildi: 'Eğer bir ana şok daha yaşanırsa...'

"DEPREM BU FAY HATTINI TETİKLEDİ"

Sındırgı ve çevresinde deprem aktivitesi açısından anormal bir durumun yaşandığını belirten Sözbilir, bölgede birden fazla fayın etkileşimde olduğunu vurguladı.

Sındırgı Fayı'nın güneyindeki dağlık bölgede yaptıkları çalışmalarda depremlerin belirledikleri yeni faylarda meydana geldiğini ortaya koyduklarını anlatan Sözbilir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"27 Ekim'de 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yeniden bir çalışma yaptık. Orada Emendere Fay Zonu'nu saptadık. O fay zonu aynı zamanda jeotermal sistemi kontrol eden bir fay. O fayın bu depremde tetiklendiğini söyleyebiliyoruz. Yani birden fazla fay birbirini tetikleyecek şekilde deprem ürettiği için hızlı bir deprem aktivitesi ortaya çıkmış durumda. Yine ölü fay diye sınıflandırdığımız faylar bu depremde belli ölçeklerde aktif oldu. Son birkaç gündür de Sındırgı Fayı'nda deprem aktivitesi başladı. En son 4,9 büyüklüğündeki deprem bu faya atfedilebilir. Fayların tümü birlikte bir şekilde etkilendiği için deprem aktivitesi daha fazla hissediliyor, dolayısıyla sarsıntı bölgede bir süre daha devam edebilir." diye konuştu.

Balıkesir'de 18 bin deprem! Ölü faylar da dirildi: 'Eğer bir ana şok daha yaşanırsa...'

"BİR ANA ŞOK DAHA YAŞANIRSA BURASI TETİKLENİR"

Prof. Dr. Sözbilir, AFAD'ın bölgede tüm önlemleri aldığını, Sındırgı'nın afet bölgesi ilan edildiğini anlattı.
Bölgede normal şartlarda depremin etkisi ve şiddetinde azalma beklediklerini ifade eden Sözbilir, şunları kaydetti:
"Eğer yeni bir ana şok yaşanmazsa şu anda devam eden aktivite belli ölçeklerde etkinliğini azaltabilir. Ancak sistemde yeni bir ana şok yaşama tehlikesi var. Böyle bir durum olursa sistem bu sefer güneydoğuya doğru kırılmaların devam edeceği ve artçıların daha da uzun süreceğini söyleyebiliriz. Eğer artık bir ana şok tekrar yaşanmazsa 6 ve üstü, o zaman bu alt aktivite belli bir zaman sonra bitecektir. Deprem aktiviteleri devam ederken 11 kişiden oluşan yer bilimcilerle bölgedeki faylarda çalışma yürütüyoruz. Son dönemde meydana gelen depremlerin stres analizini yapıyoruz. Depremlerin oluştuğu faylarda hangi tarafa doğru enerji transferi yaptığını gerekli analizlerle ölçebiliyoruz. Bundan sonra depremler hangi fayın tetiklenmesine neden olabilir? Aslında bu çalışmalar onu bulmak demek. Tüm bu çalışmaların sonunda stresin ne kadar toplandığı ve hangi faya doğru stres aktarımı olacağı ortaya çıkmış olacak."
Sözbilir, çalışmayı kısa zaman içinde tamamlayıp kamuoyuna bildireceklerini sözlerine ekledi.

Balıkesir'de 18 bin deprem! Ölü faylar da dirildi: 'Eğer bir ana şok daha yaşanırsa...'
