Kırgızistan'da vitamin, mineral deposu diyerek toprak yiyorlar! Gulboto kapış kapış gidiyor

Aralık 14, 2025 15:47
1
Kırgızistan Gulboto toprak faydaları

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Oş Pazarı'nda toprak satılıyor. Sıkıştırılmış toprak Gulboto, halk tarafından adeta kapış kapış alınıyor. Gulboto'nun faydaları ise Kırgız halkına göre saymakla bitmiyor. 

2
Kırgızistan Gulboto toprak faydaları

Kırgızistan'da halk toprak yiyor. Başkent Bişkek'te yer alan Oş Pazarı'nda satılan taşa benzeyen sıkıştırılmış toprak Gulboto'nun vitamin ve mineral açısından zengin olduğu düşünülüyor. Sağlık açısından faydaları olduğuna inanılan Gulboto dağlık alanlardan, mağaralardan kazınarak toplanıyor. Özellikle demir eksikliği yaşayanlar tercih ediyor. Temel bileşeni kaolinit (kil minerali) olan gulboto, çoğunlukla pazarlarda satılıyor.

 

3
Kırgızistan Gulboto toprak faydaları

GULBOTO'NUN ÇEŞİTLERİ VAR

Yıllardır Bişkek’teki Oş Pazarı'nda gulboto satan Barçın Caynakova, en meşhur gulbotonun Batken bölgesinde üretildiğini belirtti. 

4
Kırgızistan Gulboto toprak faydaları

Caynakova, "Oş bölgesinden çıkan gulboto da meşhurdur.'' diyerek şunları anlattı:

''Mesela bu fıstık, diğeri de çekirdek tadı veriyor. Bunlara herhangi bir tat eklenmiyor. Yağlı, kuru ve tuzlu gibi çeşitleri oluyor. Allah'ın yarattığı doğal bir topraktır. Batken bölgesinde bazı dağlarda bulunur. Mağara gibi yerlerden kazılarak toplanır. Yağmur dokunduğunda paslanan kayacıklar bıçakla temizlenir.

 

5
Kırgızistan Gulboto toprak faydaları

''Sert oluyor. Yani üretilmesi kolay değil. Kazılması için emek harcanıyor. Vücutta kalsiyum, demir azaldığında insanın gulboto yiyesi geliyor. Eğer kişinin vitamin eksikliği yok ise gulboto hoşuna gitmez.''

6
Kırgızistan Gulboto toprak faydaları

GULBOTO'NUN FAZLA TÜKETİMİ ZARARLI

Caynakova, gulbotoya hem kadınların hem de erkeklerin tercih ettiğini belirterek, "Çocuklar da yiyor. Şu anda insanların çoğunda kalsiyum eksikliği var. Organik ürünler az, tükettiğimiz meyve sebzeler bile kimyasal maddeler içeriyor" diye konuştu. 

7
Kırgızistan Gulboto toprak faydaları

Caynakova, gulbotonun fazla tüketiminin ise zararı olduğunu aktardı.

