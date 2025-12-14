Kırgızistan'da vitamin, mineral deposu diyerek toprak yiyorlar! Gulboto kapış kapış gidiyor

Caynakova, "Oş bölgesinden çıkan gulboto da meşhurdur.'' diyerek şunları anlattı:

''Mesela bu fıstık, diğeri de çekirdek tadı veriyor. Bunlara herhangi bir tat eklenmiyor. Yağlı, kuru ve tuzlu gibi çeşitleri oluyor. Allah'ın yarattığı doğal bir topraktır. Batken bölgesinde bazı dağlarda bulunur. Mağara gibi yerlerden kazılarak toplanır. Yağmur dokunduğunda paslanan kayacıklar bıçakla temizlenir.