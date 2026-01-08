İnsanlığın kritik dönemine ışık tutuyor! Fas'ta 773 bin yaşında insan bulundu

Fas Kültür Bakanlığı, ülkenin batısında yer alan Kazabklanka şehrinde keşfedilen insan fosillerinin insan evriminde kritik bir dönem hakkında eşi benzeri görülmemiş veriler sağladığı belirtildi.

Açıklamada, Kazablanka yakınlarındaki Thomas 1 taş ocağındaki bir mağarada keşfedilen insan atalarına ait kalıntılar arasında birkaç yetişkin ve çocuk çene kemiği, diş kalıntıları ve kafatası sonrası parçaların yer aldığı ifade edildi.

İNSANLIK TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

Bakanlığın açıklamasında, yapılan ayrıntılı analizler sayesinde yaklaşık 773 bin yıl öncesine tarihlenebilen bu buluntuların, Fas ve Kuzey Afrika’nın insanlık tarihinin derin geçmişini anlamadaki önemini daha da pekiştirdiği ifade edildi.