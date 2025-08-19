Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

Turist buldu, paleontologlar doğruladı: 100 milyon yıllık fosil inci

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Richmond bölgesinde bulunan fosil incinin 100 milyon yıllık olduğu ortaya çıktı. Paleontologlar, incinin yaşını doğruladı.

Turist buldu, paleontologlar doğruladı: 100 milyon yıllık fosil inci
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
11:09
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
11:09

2019 yılında eyaletinin Richmond bölgesindeki Kronosaurus Korner Müzesi'nin paleontolojik kazı alanlarında gönüllü olan turist, inci buldu. Queensland Üniversitesi paleontoloğu Gregory Webb, bunun 'da bulunan, kendi dönemindeki en büyük inci olduğunu söyledi. Paleontologlar Avustralya'nın en büyük fosil incisinin 100 milyon yaşında olduğunu doğruladı.

Turist buldu, paleontologlar doğruladı: 100 milyon yıllık fosil inci

100 MİLYON YILLIK İNCİ

Queensland Üniversitesinden Paleontolog Gregory Webb, yürüttükleri inceleme sonrası 2 santimetre genişliğinde, bilyeden biraz büyük fosil incinin yaklaşık 100 milyon yıllık olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Turist buldu, paleontologlar doğruladı: 100 milyon yıllık fosil inci

İncelemenin ardından fosil inci, Kronosaurus Korner Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

