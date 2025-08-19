Turist buldu, paleontologlar doğruladı: 100 milyon yıllık fosil inci

2019 yılında Queensland eyaletinin Richmond bölgesindeki Kronosaurus Korner Müzesi'nin paleontolojik kazı alanlarında gönüllü olan turist, fosil inci buldu. Queensland Üniversitesi paleontoloğu Gregory Webb, bunun Avustralya'da bulunan, kendi dönemindeki en büyük inci olduğunu söyledi. Paleontologlar Avustralya'nın en büyük fosil incisinin 100 milyon yaşında olduğunu doğruladı.

100 MİLYON YILLIK İNCİ

Queensland Üniversitesinden Paleontolog Gregory Webb, yürüttükleri inceleme sonrası 2 santimetre genişliğinde, bilyeden biraz büyük fosil incinin yaklaşık 100 milyon yıllık olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

İncelemenin ardından fosil inci, Kronosaurus Korner Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.