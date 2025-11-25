Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'yi işaret etti: "Görüşmelerde arabulucu olabilirler"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Belaruslu mevkidaşı Maksim Rıjenkov ile bir araya geldi. Lavrov basına açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklama kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı Ukrayna barış planının resmi versiyonunun henüz ellerine ulaşmadığını, ancak temel hükümlerinin Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Ağustos ayında yapılan anlaşmalarla uyumlu olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE VE BELARUS ARABULUCUK YAPABİLİR"

Sergey Lavrov, "(Barış planındaki) bazı konuların açıklığa kavuşturulması gerektiğini" ve Rusya'nın belirli ifadeleri görüşmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Lavrov, Kremlin'in ABD'nin Ukrayna ve Avrupalı ​​müttefikleriyle koordineli bir şekilde barış planının "geçici" bir versiyonunu sunmasını beklediğini belirtti.

Türkiye ve Belarus'un Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapabileceğini ileri süren Lavrov, Fransa veya Almanya'nın arabuluculuk yapmasından "bahsedilmediğini" vurguladı.