Korkunç cinayette 'para dolu çanta' detayı! Katil her şeyi itiraf etti: Kaldırım taşıyla Meryem'i katletti

İstanbul Bağcılar'da 12 yaşındaki Meryem Samou'yu başına taşla vurarak katleden Zekeriyya A. hakkında istenen ceza belli oldu. Mahkemede vahşeti anlatan Zekeriyya A. para dolu çantayı duyunca kendisini kaybettiğini, mutfakta gördüğü kaldırım taşını alarak Meryem'in kafasına vurduğunu itiraf etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 16:15

'da 15 Temmuz Mahallesi'nde 12 yaşındaki Meryem Samou’yu kafasına taşla vurup bıçaklayarak öldüren, aynı taşla Samou’nun 6 yaşındaki kardeşi Ahmad Samou’yu da yaralayan Zekeriyya A. (51) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen iddianamede, Zekeriyya A. “şüpheli”, hayatını kaybeden Meryem Samou ise “maktul” olarak yer aldı.

VÜCUDUNDA 17 KESİK YARA BULUNDU

İddianamede, 12 yaşındaki Meryem Samou’nun boğazında kesi, başının çeşitli bölgelerinde darp izleri bulunduğu ve bu yaralar sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Olay sırasında evde bulunan ve yaralı olarak kurtulan Ahmed Samou’nun da vücudunun bazı bölgelerinde darp izleri olduğu kaydedildi. Ayrıca olay günü polis tarafından ifadesi alınmak istenen küçük çocuğun, hıçkırarak ağladığı ve kendisini ifade edecek durumda olmadığı aktarıldı. Mağdur Ahmed hakkında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, yaraların kişinin yaşamını tehlikeye sokmadığı ancak basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğu, buna rağmen vücutta kemik kırığına yol açmadığı ifade edildi.

Korkunç cinayette 'para dolu çanta' detayı! Katil her şeyi itiraf etti: Kaldırım taşıyla Meryem'i katletti

KAFATASI KIRILMIŞ...

Öte yandan Meryem Samou için düzenlenen otopsi raporunda, maktulün bedeninde 3 kesici-delici alet yarası ve 17 kesik yara tespit edildiği, bu yaraların öldürücü nitelikte olmadığı; ölümün künt kafa travmasına bağlı kafatası kırıkları ile beyin kanaması ve doku hasarı sonucu meydana geldiği kaydedildi. İddianamede ayrıca, olay sonrası yapılan teşhis çalışmasında Ahmed Samou’nun, Zekeriyya A.’yı net ve kesin şekilde teşhis ettiği bilgisine de yer verildi.

Korkunç cinayette 'para dolu çanta' detayı! Katil her şeyi itiraf etti: Kaldırım taşıyla Meryem'i katletti

GÖRÜNTÜLER SANİYE SANİYE İNCELENDİ

Olay gününe ait görüntü izleme tutanağına da yer verilen iddianamede, sanık Zekeriyya A.'nın olay yerine gittiği, yüzünün tam net olarak görüldüğü, elinde telefonla uğraştığı, üzerinde siyah deri ceket, altında siyah pantolon ve kafasına takılı beyaz açık renkli kapüşonlu polar giydiği, elinde eldiven olduğu, devam eden görüntülerde ise şahsın olay yeri adresinden hızlıca uzaklaştığı, tedirgin hallerde bulunduğu, bahse konu adrese giderken elinde eldiven olduğu, dönerken elinde eldiven olmadığının görüldüğü bilgisi aktarıldı.

Korkunç cinayette 'para dolu çanta' detayı! Katil her şeyi itiraf etti: Kaldırım taşıyla Meryem'i katletti

"PARA OLMADIĞINI GÖRÜNCE SİNİRLENDİM"

Öte yandan iddianamede, sanık Zekeriyya A.'nın ifadesine de yer verildi. Sanık ifadesinde, "Olay günü eşim ile birlikte müşteki şahsın ikametlerine gittik. Sohbet ettiğimiz sırada Guli'nin çocuk odası lambasının arızalı olduğunu, odanın çok yüksek olduğunu, kendisinin değiştiremeyeceğini söyledi. Benden yardım istedi, lambaya baktım ve yuvası olmadığını fark ettim. ‘Size yardımcı olurum' dedim ve ikametten ayrıldık. 13 Ocak günü göğsümde ağrı olması sebebiyle işe gitmedim. Evden, işe gideceğim diyerek evden çıktım. Minibüs beklerken nalbur gördüm ve girdim. 20 lira karşılığında lamba yuvası aldım, müştekinin evine doğru gittim. Kapıyı Meryem Samou açtı. Eve girerken elimde eldiven vardı, evde Meryem ve Ahmad'den başka kimse yoktu. Meryem'den sandalye ve tornavida istedim, şalterleri indirdim ve telefon ışığını yakarak lamba yuvasını takacağım odaya girdim. Meryem'den telefon ışığını tutmasını istedim, Meryem'in annesinin çantasını göstererek 'dayı, dayı annemin çantasında çok para var ha' dedi. Aklımda hırsızlık yoktu. Meryem'in çok para var demesi üzerine bir an aklıma paraları almak geldi. Daha önce mutfakta gördüğüm kaldırım taşını alarak tekrar odaya geldim. Meryem'in kafasına doğru sert bir şekilde 2 defa vurdum. O esnada Meryem'in başı kanıyordu. Çantayı alıp içine baktığımda para olmadığını görünce sinirlendim, yanımdaki bıçağı Meryem'e doğru salladım. Neresine geldiğini hatırlamıyorum, 3-4 kez bıçağı salladım. Bıçağın vücuduna değdiğini hissettim. Meryem hareketsiz kalınca aynı taşla bir diğer çocuk Ahmad'a 1 defa vurdum. Ahmad hareketsiz yerde kalınca evden çıktım. Eldivenleri kanlı görünce çöpe attım, kamera görüntülerdeki şahıs benim" ifadelerini kullandı.

Korkunç cinayette 'para dolu çanta' detayı! Katil her şeyi itiraf etti: Kaldırım taşıyla Meryem'i katletti

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 21 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, sanık Zekeriyya A. hakkında, maktül Meryem Samou'ya yönelik ‘çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kadına karşı, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak, işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca, olayda yaralanan Ahmed Samou'ya yönelik ise ‘çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kadına karşı, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Tutuklu sanık Zekeriyya A.hakkında hazırlanan iddianame, Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık, 25 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

