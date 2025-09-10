Menü Kapat
 Özge Sönmez

Annesini ve kardeşini korkunç şekilde katletti! Cinayetin nedeni kan dondurdu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 17 yaşındaki M.İ.G., annesi ve üvey kardeşini korkunç şekilde katletti. Zanlı ifadesinde cinayeti neden işlediğini tek tek anlatırken, annenin sosyal medya paylaşımları görenleri kahretti. İşte detaylar...

10.09.2025
10.09.2025
15:30

Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak'ta dehşet yaşandı. Apartmandan kötü kokular yükselmesi nedeniyle vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler daireye balkondan girince korkunç manzara ile karşılaştı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 17 yaşındaki M.İ.G.'nin annesi Dursune Bilgili ve üvey kardeşi Havva Nur'u katlettiği ortaya çıktı. Anne ve kızın yaklaşık 8-10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

CİNAYETİN NEDENİNİ TEK TEK ANLATTI

Yapılan araştırmada, zanlı M.İ.G.'nin, Dursune Bilgili'nin 2017 yılında vefat eden ilk eşi Y.G.'den olan oğlu olduğu anlaşıldı. Annesi ve üvey kardeşini öldüren 17 yaşındaki M.İ.G., ifadesinde cinayetlere giden süreci anlattı. Zanlı, annesinin kendisine zaman zaman şiddet uyguladığını, kardeşini daha çok sevdiğini ve ölen babasına sürekli hakaret ettiğini iddia ederek, cinayetleri de olay günü babasına yine hakaret etmesi üzerine işlediğini söyledi. Bu arada, öldürülen 5 yaşındaki Havva Nur'un babasının ise, anne Dursune Bilgili'nin dini nikahlı eşi olduğu ve halen cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI YÜREK YAKTI

Öte yandan, hayatını kaybeden Dursune Bilgili'nin sosyal medya hesabında, oğluyla çekilmiş bir fotoğrafını "Canım oğlum sen yanımda ol yeter" notuyla paylaştığı görüldü. Bilgili'nin bir başka paylaşımında ise oğlu için "Tek dayanağım canım oğlum" ifadelerini kullandığı anlar yer aldı.

10 GÜN ÖNCE ÖLDÜRMÜŞ

Dursune Bilgili, sabah saatlerinde Gebze Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verilirken, 5 yaşındaki Havva Nur Anzerli ise İstanbul'da amcaları tarafından defnedildi. Beylikbağı Mahalle Muhtarı Osman Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzücü bir olay yaşandığını ifade ederek, "Hiçbir yerde istemeyeceğimiz bir tür olaydan mahallemizin sakinlerinden bir ablamızla küçük bir çocuğu vefat etmiştir. Komşuların söylemesine göre, olayın 10 gün önce olduğu söyleniyor ama net bir bilgi değil" dedi.

Dursune Bilgili'nin 4 yıldır mahallede ikamet ettiğini belirten Şahin, "Eşinin de cezaevinde olduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı.

