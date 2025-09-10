Menü Kapat
TGRT Haber
26°
 Murat Makas

Sevgi Yandık cinayetinde yeni görüntüler! Eski eşi 7 yerinden bıçaklamıştı

Türkiye'nin konuştuğu Bursa'daki Sevgi Yandık cinayetinde yeni görüntüler herkesi şok etti. Eski eşi tarafından 7 yerinden bıçaklanan Sevgi Yandık'ın acılı annesi isyan etti.

10.09.2025
10.09.2025
saat ikonu 11:34

Bursa'nın ilçesinde eski eşi tarafından 7 yerinden bıçaklanarak öldürülen Sevgi Yandık'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, katil zanlısı Doğan Ş.'nin genç kadını evden alıp 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte parka götürdüğü, ardından da tartışmanın başladığı anlar yer aldı. İHA'ya konuşan Sevgi Yandık'ın annesi Vildan Yandık, "Yüreğim yanıyor. Ben sadece adalet istiyorum" dedi.

Sevgi Yandık cinayetinde yeni görüntüler! Eski eşi 7 yerinden bıçaklamıştı

ÇİFTİN DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Olay 27 Ağustos gecesi saat 22.00 sıralarında İncirli Caddesi'nde meydana geldi. Annesiyle yaşayan 27 yaşındaki Sevgi Yandık, eski eşi 32 yaşındaki Doğan Ş. tarafından "konuşmak" bahanesiyle dışarı çağrıldı. 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte evden çıkan genç kadın, şüpheliyle parkta buluştu. Kısa sürede büyüyen tartışmada Doğan Ş., yanında getirdiği bıçakla eski eşini parkta çocuğunun gözü önünde defalarca bıçakladı.

Sevgi Yandık cinayetinde yeni görüntüler! Eski eşi 7 yerinden bıçaklamıştı

Kanlar içinde yere yığılan Sevgi Yandık, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan şüpheli Doğan Ş., bir süre sonra karakola giderek teslim oldu ve sorgusunun ardından tutuklandı. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin Sevgi Yandık ve çocuğuyla birlikte parka yürüdüğü anlar saniye saniye kaydedildi.

Sevgi Yandık cinayetinde yeni görüntüler! Eski eşi 7 yerinden bıçaklamıştı

ESKİ EŞİ DAHA ÖNCE DE BIÇAKLAMIŞ

Kızının, eski eşi tarafından daha önce de 7 yerinden bıçakladığını kaydeden 60 yaşındaki anne Vildan Yandık, "Benim kızımın kolunda platin var, o yaptı. Kızımı 7 yerinden bıçakladı, 'barışma annem' dedim, barıştı. Barıştı ama çok kısa sürdü. Sonuçta dediğim çıktı ben yavrusuz, evlatları da annesiz kaldı. Ben ilk çocuğu doğum yaptığında 'bununla sen olamazsın, bu ilk çocuk bırak biz bakarız' dedim. Arkasında durdum. Sana bir kere yapan bir daha yapar dedim. O gece de benim ev temizliğinden geldi. Yatıyordu, yatağından kaldırdı. Seslerini duydum ama kalkamadım. Kandırdı kızımı, benim evimden gelip aldı" ifadelerini kullandı.

"BEN ADALET İSTİYORUM, YÜREĞİM YANIYOR"

Kızı Sevgi Yandık'ın eski eşinin evinde değil baba evinde kaldığını, çocukları babasız büyümesin diye de o gece eski eşiyle konuşmaya gittiğini söyleyen acılı anne, "Benim kızım 1 sene onun kanser hastası annesine baktı. Kızım işten geldiğinde ona harçlık veriyormuş, benim bundan yeni haberim oldu. Benim kızım onun kimsesi yok diye alınteri parasını veriyordu. Çocukları babasız büyümesin diye o gece onunla gitti. Ben adalet istiyorum, yüreğim yanıyor. Benim yüreğim yanarken ben o 3 çocuğa bakıyorum. Bu çocuklar bana kızımın emaneti, ben onlarda kızımı görüyorum" şeklinde konuştu.

SÜREKLİ KAVGA EDİYORLARDI

Kızının eski eşiyle 11 yıl önceki evliliklerinde şiddetli geçimsizlik bulunduğunu, kızının sürekli kendi evlerine geldiğini söyleyen baba Volkan Yandık, "Evlilikleri çok iyi geçmedi. Kızım onunla 11 sene evli kaldı ama hep kavga ediyorlardı, bana geliyordu kızım. Çocukları var diye biz hoşgörüde bulunduk. En sonunda kızımı kandırıp katletti. Daha önce kızımı 7 yerinden bıçakladı. Cezaevinde 6-7 ay yatıp çıktı. Kızımı ben göndermedim. 1 sene sonra barışmaya diye gelip kızımı katletti. Kızım da zaten kötü niyetli biri değildi. Namus davası diye konuşmuş ama bütün mahalleye sorabilirsiniz, kızımın öyle birşeyi yoktu. İlk bıçaklamasında da aynı şeyi söylemişti. Şimdi de aynı şeyi söylüyor ama öyle birşey yok" dedi.

Sevgi Yandık cinayetinde yeni görüntüler! Eski eşi 7 yerinden bıçaklamıştı

"OLAY GECESİ KIZIMDAN PARA İSTEMİŞ OLABİLİR"

Eski damadının madde bağımlısı olduğunu, olay gecesi ise kızının altını ve parası çalındığını söyleyen baba Volkan Yandık, "O madde bağımlısıydı. Bilmiyoruz belki kızımdan para istemiş olabilir. Altını vardı kızımın elinde o yok, paraları yok. Belki o esnada kızımdan para istedi, kızım vermeyince katletmiş olabilir. Bundan da şüpheleniyorum" şeklinde konuştu. 11 yıl önce evlenen ve bir süre sonra boşanan 3 çocuklu çiftten geriye ise düğün günü çekilmiş mutlu fotoğrafları ve 3 çocuk ile gözüyaşlı anne baba kaldı.

