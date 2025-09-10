Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü! Muş'taki cinayet anbean kamerada

Muş’un Bulanık ilçe merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde peş peşe silah seslerinin yükseldiği, çevrede bulunan vatandaşların panik içinde kaçıştığı görüldü. Çatışmada aralarında eski HDP Bulanık İlçe Başkanı Derar Koca (61) ve Şeref Arslan (47) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.