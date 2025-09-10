Menü Kapat
TGRT Haber
Katledilen Başak Gürkan Arslan'ın 5 yaşındaki kızı vahşeti anlattı! "Babam tuttu, dedem kesti"

Ankara'da kayınpederi tarafından bıçaklanarak katledilen Başak Gürkan Arslan için bugün cenaze töreni düzenlendi. Vahşete tanık olan kadının 5 yaşındaki kızı o anları, ‘Babam tuttu, dedem de annemi kesti. Boğazındaki kemikleri gördüm" sözleriyle anlattı.

'nın Yenimahalle ilçesinde dün korkunç bir olay yaşandı. Başak Gürkan Arslan isimli kadın 5 yaşındaki kızının gözleri önünde, kayınpederi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Arslan için bugün Pir Sultan Abdal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Arslan'ın annesi Makbule Gürkan, babası Cemal Gürkan ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Katledilen Başak Gürkan Arslan'ın 5 yaşındaki kızı vahşeti anlattı! "Babam tuttu, dedem kesti"

CENAZESİ KADINLAR TARAFINDAN TAŞINDI

Arslan'ın cenazesi kadınlar tarafından taşındı. Ayrıca cenazede kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla sloganlar da atıldı. Hayatını kaybeden Başak Gürkan Arslan'ın yakınları ise Arslan'ın aşamasındaki eşinin de olayın yaşandığı esnada olay yerinde olduğunu iddia etti.

Katledilen Başak Gürkan Arslan'ın 5 yaşındaki kızı vahşeti anlattı! "Babam tuttu, dedem kesti"

"BABAM TUTTU, DEDEM DE ANNEMİ KESTİ"

Arslan'ın kız kardeşi Yaprak Nar, olay gününü anlatarak, "Kardeşim kızını anaokulunda oryantasyondan yarım gün alıp eve geçiyor. Bunlar da evin dışındaki kameraları izliyorlar, bakıyorlar ki evde. Kayınpederiyle kocası eve gidiyorlar, içeri giriyorlar. Kayınpederi diyor ki 'ben halledeceğim'. Mutfağa gidip bir tane bıçak alıyor. Kardeşim kızıyla yalnızlar. Kızı diyor ki; 'dedem bıçağı anneme batırdı, annem dışarı kaçtı, kaçınca düşmüş. Kafasında şurasında kocaman bir darbe var. Babam tuttu, dedem de annemi kesti, annemin kanları yerlerdeydi, boğazındaki kemikleri gördüm. Annem de bana çok kötü baktı. Ben gözlerimle ilk defa öyle kötü gördüm'. Bütün bunlar beş yaşındaki kızının önünde yaşanıyor" diye konuştu.

Katledilen Başak Gürkan Arslan'ın 5 yaşındaki kızı vahşeti anlattı! "Babam tuttu, dedem kesti"

"GÜZELLİKLE AYRILALIM, HERKES KENDİ YOLUNA BAKSIN"

Adalet istediklerini vurgulayan Nar, "Şimdi içerideler. Ama adalet istiyoruz. Böyle olur mu ya? Böyle olur mu? Aklını esen gidip birini öldürebilir mi ya? Bu ayın 23'ünde davaları vardı. Gelmişlerdi annemlere oturmuşlardı. Biz nafaka vermeyeceğiz dediler. Tamam dedik. Tamam nafaka da vermeyin. Zaten herkesin işi gücü var. Bakın kadın cinayetleri oluyor. Güzellikle ayrılalım. Herkes kendi yoluna baksın. Bir ayrılanlar bunlar da değil. Tamam demişler. Ondan sonra evden çıkınca işte oraya gitmişler ve bunlar yaşanmış" ifadelerini kullandı.

