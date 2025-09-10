Menü Kapat
26°
Yaşam
Koca dehşeti kamerada! Eşini sokak ortasında bayıltana kadar dövdü

Eskişehir'de izleyenleri dehşete düşüren bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu bir şahıs, sokak ortasında eşini bayıltana kadar dövdü. Karısını dakikalarca darbeden şahıs, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi evine geri döndü.

Kadın şiddet skandalına bir yenisi daha eklendi. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde müstakil bir evin önünde dehşete düşüren bir olay yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs sokak ortasında karısını bayıltana kadar dövdü.

Koca dehşeti kamerada! Eşini sokak ortasında bayıltana kadar dövdü

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ, HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ EVE GERİ DÖNDÜ

Karısına evden koşarak yaklaşan cani koca, eşini saçlarından tutarak yere oturttu ve yüzüne defalarca vurdu. Kadının çığlıkları arasında dakikalarca darbeden şahıs, daha sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi evine geri döndü.

Koca dehşeti kamerada! Eşini sokak ortasında bayıltana kadar dövdü

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Şahıs, olayın yaşandığı ikametten alınarak gözaltına alındı. Öte yandan, yakalanan şahsın yabancı uyruklu olduğu, Türk vatandaşlığına geçtiği öğrenildi.

Koca dehşeti kamerada! Eşini sokak ortasında bayıltana kadar dövdü

PARKE TAŞIYLA DEFALARCA DÖVDÜ

Şiddet gören kadının komşularından biri, daha önce aynı şahsın karısına parke taşı ile defalarca vurduğunu söyledi. Parke taşıyla komşusunun dövülme anına ve bugünkü olaya da bizzat şahit olduğunu belirten komşu, "Kadını Fatma diye biliyorum, polisler öyle çağırıyordu. Eşinin ismini bilmiyorum ama eşi sürekli dövüyordu. Biz hep şahit oluyorduk. Sürekli polisi arıyorduk. Komşular da hepsi şahit, hepsi görüyordu, dövüyordu. Polisler gelip kadına 'şikayetçi ol' diyordu. Kadın sürekli 'ailem yok, ailem yok' diyordu, geri barışıyorlardı. Bir buçuk senedir neredeyse buradalar. Çok şahit olduk kadın dövmesine. Geçenlerde parke taşıyla bile sırtına vuruyordu. Yeni de videosu çıkmış. Görmedik videosunu ama çok üzüldük kadına. Parke taşını kadının sırtına vuruyordu eliyle. Gördük kendi gözümüzle, kadın da bağırıyordu. Yüzünde morluklar falan vardı. Gözü şişti, bilmiyorum daha. Çok zor durumdaydı. Sabah sarı bir taksi geldi. Kadını aldı götürdü. Adamı da polisler aldı götürdü" ifadelerini kullandı.

