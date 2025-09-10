Tünelde zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada; tünel içerisinde seyir halindeki 8 aracın birbirine girmesi sonucu büyük bir zincirleme kaza yaşandı.

BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR OLUŞTU

Çarpmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar oluşurken ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada yaralanan 10 kişiye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralanan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Olay nedeniyle D-400 kara yolunun Alanya çıkışında uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.