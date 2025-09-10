Menü Kapat
26°
 | Baran Aksoy

Tünelde zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Alanya ilçesinde tüneller mevkiinde 8 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. 10 kişi yaralanırken kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada; tünel içerisinde seyir halindeki 8 aracın birbirine girmesi sonucu büyük bir kaza yaşandı.

Tünelde zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR OLUŞTU

Çarpmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar oluşurken ihbar üzerine yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Tünelde zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada yaralanan 10 kişiye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralanan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tünelde zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Olay nedeniyle D-400 kara yolunun Alanya çıkışında uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Tünelde zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
