Marmaray istasyonu önünde korkutan olay: Kötü kokular geliyordu

Küçükçekmece'de Marmaray istasyonu önünde park halinde bulunan araçta erkek cesedi bulundu.

KÖTÜ KOKULAR GELİNCE FARK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre olay Yarımburgaz Caddesi'nde bulunan Halkalı Marmaray İstasyonu önünde yaşandı. Yolda çalışma yapan belediye ekipleri, park halindeki araçları kaldırmak için sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Park halindeki araca gelen ekipler, içerisinden kötü kokular geldiğini fark etti. Belediye ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Polis ekipleri gözetiminde açılan araçtan bir erkek cesedi olduğu görüldü. Aracın yaklaşık 10 gündür Marmaray istasyonu önünde park halinde olduğu belirlendi. Çevrede geniş güvenlik çemberi oluşturan polis, ceset üzerinden incelemelerde bulundu. İlk incelemelere göre şahsın aşırı dozda uyuşturucu kullanımından hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.