TGRT Haber
Benim Sayfam
26°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Rezidansta korkunç olay! Cesedi bulunan kadının son görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir rezidansta 20 yaşındaki Faslı Jawhara Aboucheikh'nin cansız bedeni bulundu. Olay sırasında durumu güvenliğe bildiren ve kayıplara karışan genç kadının erkek arkadaşı Bursa'da yakalandı. Evde bir miktar kokain ele geçilirken yaşananlar güvenli kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 13:33
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 13:37

İstanbul 'nda 6 Eylül Cumartesi günü akşam saatlerinde bir rezidansta meydana gelen olayda; Faslı Jawhara Aboucheikh (20), erkek arkadaşı A.A.'nın yaşadığı dairede buluştu.

Rezidansta korkunç olay! Cesedi bulunan kadının son görüntüsü ortaya çıktı

Bir süre sonra rahatsızlanan Aboucheikh'yi gören A.A. büyük bir panikle aşağı indi ve güvenlik görevlisine kız arkadaşının rahatsızlandığını söyledi. Durum sağlık ekiplerine bildirilirken A.A. olay yerinde hızla uzaklaştı.

Rezidansta korkunç olay! Cesedi bulunan kadının son görüntüsü ortaya çıktı

DAİREDE KOKAİN BULUNDU

İhbar üzerine daireye gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri de dairede yaptığı aramada buldu. A.A.’nın ise Bursa’ya gittiği belirlendi. Yıldırım ilçesinde kaldığı belirlenen A.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Rezidansta korkunç olay! Cesedi bulunan kadının son görüntüsü ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Adliyeye sevk edilen A.A.'nın '' suçundan sevk edildiği makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Öte yandan rezidansta yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

