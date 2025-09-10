Rezidansta korkunç olay! Cesedi bulunan kadının son görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda 6 Eylül Cumartesi günü akşam saatlerinde bir rezidansta meydana gelen olayda; Faslı Jawhara Aboucheikh (20), erkek arkadaşı A.A.'nın yaşadığı dairede buluştu.

Bir süre sonra rahatsızlanan Aboucheikh'yi gören A.A. büyük bir panikle aşağı indi ve güvenlik görevlisine kız arkadaşının rahatsızlandığını söyledi. Durum sağlık ekiplerine bildirilirken A.A. olay yerinde hızla uzaklaştı.

DAİREDE KOKAİN BULUNDU

İhbar üzerine daireye gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri de dairede yaptığı aramada kokain buldu. A.A.’nın ise Bursa’ya gittiği belirlendi. Yıldırım ilçesinde kaldığı belirlenen A.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Adliyeye sevk edilen A.A.'nın 'Kasten öldürme' suçundan sevk edildiği makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Öte yandan rezidansta yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.