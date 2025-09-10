Bedenleri çürümüş halde bulunmuştu! Katil zanlısı oğlu çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir apartmanın üçüncü katında feci bir olay yaşandı. Komşular, daireden yayılan ağır koku nedeniyle durumu polise bildirdi.

İÇERİ GİREN EKİPLER ŞOKE OLDU

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kapının kilitli olması üzerine balkondan içeri giren itfaiye görevlileri, anne Dursune Bilgili ile kızı Havva Nur Anzerli’yi hareketsiz halde buldu.

BEDENLERİ ÇÜRÜMÜŞ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, anne ve kızın yaklaşık 8-10 gün önce yaşamını yitirdiği ve cansız bedenlerde çürümeler meydana geldiği anlaşıldı. Dursune Bilgili’nin ise bir süre önce eşinden boşandığı öğrenildi.

EKİPLER KATİLİ BULDU

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, cinayeti Dursune Bilgili’nin 18 yaşından küçük oğlu M.İ.G.’nin işlediğini ortaya çıkardı. M.İ.G., Kadıköy Moda Sahili’nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.