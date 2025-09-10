Yaya geçidinde kadın yumruklayan vahşi için beklenen duyuru: 'Gereği yapıldı'

Başkent Ankara’nın Strazburg Caddesi’nde 9 Eylül 2025 Salı günü akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. S.Ç. isimli kadın, yaya geçidinden geçmek isterken kendisini uyaran araçtaki iki şahıs tarafından saldırıya uğradı. Aracın içinden inen kişiler, kadına tokat atarak darbetti. Olay anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1965710375636115574

SALDIRGANLARIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Görüntülerden kimlikleri tespit edilen şahısların A.A. (45) ve oğlu B.C.A. (30) olduğu ortaya çıktı. Ankara Emniyeti’nin hızlı çalışması sonucu baba-oğul yakalanarak gözaltına alındı.

Kamuoyunda öfke uyandıran olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız. Trafik kültürünü yerleştirmek ve kadına şiddetin önlenmesi için mücadelemiz sürecek” ifadelerini kullandı. Yerlikaya, saldırganların yakalandığını duyurarak “gereği yapıldı” mesajı verdi.

“NE AHLAKLA NE İNSANLIKLA BAĞDAŞIR”

Bakan Yerlikaya, yayınladığı mesajda, “Bu tür bir davranış ne ahlakla, ne medeniyet değerlerimizle, ne de insanlıkla açıklanabilir. Yaşanan bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.