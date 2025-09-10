Menü Kapat
Gündem
Yaya geçidinde kadın yumruklayan vahşi için beklenen duyuru: 'Gereği yapıldı'

Ankara’da yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadın, araçtan hışımla inen mağanda tarafından darbedildi. Sosyal medyada infiale yol açan olay sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yürekleri soğutan duyuruyu gereği yapıldı diyerek paylaştı.

Başkent ’nın Strazburg Caddesi’nde 9 Eylül 2025 Salı günü akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. S.Ç. isimli kadın, yaya geçidinden geçmek isterken kendisini uyaran araçtaki iki şahıs tarafından saldırıya uğradı. Aracın içinden inen kişiler, kadına tokat atarak darbetti. Olay anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı.

SALDIRGANLARIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Görüntülerden kimlikleri tespit edilen şahısların A.A. (45) ve oğlu B.C.A. (30) olduğu ortaya çıktı. Ankara Emniyeti’nin hızlı çalışması sonucu baba-oğul yakalanarak gözaltına alındı.

Kamuoyunda öfke uyandıran olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız. Trafik kültürünü yerleştirmek ve kadına şiddetin önlenmesi için mücadelemiz sürecek” ifadelerini kullandı. Yerlikaya, saldırganların yakalandığını duyurarak “gereği yapıldı” mesajı verdi.

Yaya geçidinde kadın yumruklayan vahşi için beklenen duyuru: 'Gereği yapıldı'

“NE AHLAKLA NE İNSANLIKLA BAĞDAŞIR”

Bakan Yerlikaya, yayınladığı mesajda, “Bu tür bir davranış ne ahlakla, ne medeniyet değerlerimizle, ne de insanlıkla açıklanabilir. Yaşanan bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

