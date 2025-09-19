Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Editor
Editor
 Banu İriç

Dünya rekorunu kırdılar: Dev tavada 2 tona yakın sucuklu yumurta

Afyonkarahisar’da 100 şef dünya rekorunu kırmak için ter döktü. Yemek dünyasının en merak edilen festivallerinden biri olan 7. Uluslararası Gastro Afyon Festivali'nde dev sucuklu yumurta pişirildi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
19.09.2025
22:05
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
22:05

’daki 7. Uluslararası Gastro Afyon Festivali’nde yaklaşık 2 tona yakın sucuklu yumurtayla usta şefler rekora imza attılar.

Dünya rekorunu kırdılar: Dev tavada 2 tona yakın sucuklu yumurta

25 METREKARELİK DEV TAVADA YUMURTA


dünyasının merakla beklediği 7. Uluslararası Gastro Afyon Festivali, bu yıl tarihi bir ana sahne oldu. Festivalin en görkemli etkinliği olan Guinness Dünya Rekoru denemesi, binlerce katılımcının heyecanlı bakışları arasında gerçekleşti.
Rekor için özel olarak tasarlanan 25 metrekarelik dev krom tava, festival alanına kuruldu. Tava başına geçen 30 usta şef, Afyonkarahisar’ın coğrafi işaretli lezzeti olan 1 ton sucuk ve 15 bin gezen tavuk yumurtasıyla tarihe geçecek bir sucuklu yumurta hazırladı. Dev sucuklu yumurtanın pişirilmesinde ünlü şefler Rafet İnce, Bedri Usta ve Cüneyt Asan gibi isimlerde yer alırken geri planda toplamda 100 şef dev sucuklu yumurtanın pişirilmesinde yer aldı.

Dünya rekorunu kırdılar: Dev tavada 2 tona yakın sucuklu yumurta

Gerekli ölçümlerin ardından Guinness World Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı, bin 930 kiloluk dev sucuklu yumurtanın Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na girdiğini açıkladı. Yaklaşık 1930 kiloluk dev lezzet, yaklaşık 1 saat 15 dakikalık pişirme sürecinin ardından ortaya çıktı. Alttan ızgarayla ısıtılan özel tava, pişirme sürecinde dev organizasyona damgasını vurdu.

Dünya rekorunu kırdılar: Dev tavada 2 tona yakın sucuklu yumurta

MİSAFİRLER SUCUKLU YUMURTAYA DOYDU

Rekor denemesi, Guinness’in resmi tescili için gerekli olan tüm ölçüm ve denetimlerin eksiksiz yapılabilmesi adına bir mimar ve bir gıda mühendisi gözetiminde gerçekleştirildi.
Finalde ise büyük bir coşku yaşandı. Dev sucuklu yumurta, festival alanında toplanan misafirlere ikram edildi ve unutulmaz bir lezzet şöleni yaşandı.
Öte yandan, Guinness yetkilileri rekor belgesini belediye Başkanı Burcu Köksal’a taktim ettiler.

ETİKETLER
#afyonkarahisar
#gastronomi
#Uluslararası Gastro Afyon Festivali
#Guinness Dünya Rekoru
#Sucuklu Yumurta
#Yaşam
