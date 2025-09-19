Dünya rekorunu kırdılar: Dev tavada 2 tona yakın sucuklu yumurta

Afyonkarahisar’daki 7. Uluslararası Gastro Afyon Festivali’nde yaklaşık 2 tona yakın sucuklu yumurtayla usta şefler rekora imza attılar.

25 METREKARELİK DEV TAVADA YUMURTA



Gastronomi dünyasının merakla beklediği 7. Uluslararası Gastro Afyon Festivali, bu yıl tarihi bir ana sahne oldu. Festivalin en görkemli etkinliği olan Guinness Dünya Rekoru denemesi, binlerce katılımcının heyecanlı bakışları arasında gerçekleşti.

Rekor için özel olarak tasarlanan 25 metrekarelik dev krom tava, festival alanına kuruldu. Tava başına geçen 30 usta şef, Afyonkarahisar’ın coğrafi işaretli lezzeti olan 1 ton sucuk ve 15 bin gezen tavuk yumurtasıyla tarihe geçecek bir sucuklu yumurta hazırladı. Dev sucuklu yumurtanın pişirilmesinde ünlü şefler Rafet İnce, Bedri Usta ve Cüneyt Asan gibi isimlerde yer alırken geri planda toplamda 100 şef dev sucuklu yumurtanın pişirilmesinde yer aldı.

Gerekli ölçümlerin ardından Guinness World Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı, bin 930 kiloluk dev sucuklu yumurtanın Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na girdiğini açıkladı. Yaklaşık 1930 kiloluk dev lezzet, yaklaşık 1 saat 15 dakikalık pişirme sürecinin ardından ortaya çıktı. Alttan ızgarayla ısıtılan özel tava, pişirme sürecinde dev organizasyona damgasını vurdu.

MİSAFİRLER SUCUKLU YUMURTAYA DOYDU

Rekor denemesi, Guinness’in resmi tescili için gerekli olan tüm ölçüm ve denetimlerin eksiksiz yapılabilmesi adına bir mimar ve bir gıda mühendisi gözetiminde gerçekleştirildi.

Finalde ise büyük bir coşku yaşandı. Dev sucuklu yumurta, festival alanında toplanan misafirlere ikram edildi ve unutulmaz bir lezzet şöleni yaşandı.

Öte yandan, Guinness yetkilileri rekor belgesini belediye Başkanı Burcu Köksal’a taktim ettiler.