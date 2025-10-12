Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Zeynep Sönmez maçı hangi kanalda, ne zaman? WTA 500 Ningbo Open elemelerinde final turuna yükseldi

Zeynep Sönmez bugün WTA 500 Ningbo Open Elemeleri'nde final maçına çıkıyor. Milli teniscimiz final turunda ise Çinli raket Yidi Yang ile kaşrı karşıya geldi. Karşılaşmanın başlamasının ardından vatandaşlar tarafından Zeynep Sönmez maçı hangi kanalda olduğu merak edilmeye başlandı.

Zeynep Sönmez maçı hangi kanalda, ne zaman? WTA 500 Ningbo Open elemelerinde final turuna yükseldi
Haber Merkezi
12.10.2025
12.10.2025
WTA 500 Ningbo Open Elemeleri'nin ilk turunda milli teniscimiz Zeynep Sönmez, Çek raket Linda Fruhvirtova ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada ilk seti 6-4 kazanan , ikinci sette ise Çek rakibini 6-1 mağlup ederek final turuna yükselmeye hak kazandı.

Bugün ise Zeynep Sönmez final turunda Çinli raket Yidi Yang ile karşı karşıya geliyor. Vatandaşlar tarafından Zeynep Sönmez maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Zeynep Sönmez maçı hangi kanalda, ne zaman? WTA 500 Ningbo Open elemelerinde final turuna yükseldi

ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli teniscimiz Zeynep Sönmez'ın WTA 500 Ningbo Open Elemeleri final turu kapsamında Yidi Yang ile oynayacağı müsabakası başladı. Karşılaşmanın ilk setinde milli Teniscimiz rakibini 6-1 mağlup etti. İkinci set ise devam ediyor ve milli teniscimiz anlık olarak seti önde götürüyor.

Zeynep Sönmez maçı hangi kanalda, ne zaman? WTA 500 Ningbo Open elemelerinde final turuna yükseldi

ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI HANGİ KANALDA?

WTA 500 Ningbo Open Elemeleri final etabı kapsamında oynanan Zeynep Sönmez - Yidi Yang tenis mücadelesinin canlı yayıncısı bulunmuyor. Vatandaşlar karşılaşmanın sonuçlarını ve istatistiklerini WTA'nın resmi internet sitesi aracılığıyla takip edebilecekler.

#Spor
#çin
#tenis
#zeynep sönmez
#Çekirdek İlişkiler
#Wta 500 Ningbo Open
#Aktüel
