Zeynep Sönmez maçı hangi kanalda, ne zaman? WTA 500 Ningbo Open elemelerinde final turuna yükseldi

WTA 500 Ningbo Open Elemeleri'nin ilk turunda milli teniscimiz Zeynep Sönmez, Çek raket Linda Fruhvirtova ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada ilk seti 6-4 kazanan Zeynep Sönmez, ikinci sette ise Çek rakibini 6-1 mağlup ederek final turuna yükselmeye hak kazandı.

Bugün ise Zeynep Sönmez final turunda Çinli raket Yidi Yang ile karşı karşıya geliyor. Vatandaşlar tarafından Zeynep Sönmez maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli teniscimiz Zeynep Sönmez'ın WTA 500 Ningbo Open Elemeleri final turu kapsamında Yidi Yang ile oynayacağı tenis müsabakası başladı. Karşılaşmanın ilk setinde milli Teniscimiz rakibini 6-1 mağlup etti. İkinci set ise devam ediyor ve milli teniscimiz anlık olarak seti önde götürüyor.

ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI HANGİ KANALDA?

WTA 500 Ningbo Open Elemeleri final etabı kapsamında oynanan Zeynep Sönmez - Yidi Yang tenis mücadelesinin canlı yayıncısı bulunmuyor. Vatandaşlar karşılaşmanın sonuçlarını ve istatistiklerini WTA'nın resmi internet sitesi aracılığıyla takip edebilecekler.