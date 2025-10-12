DUS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? DUS sınavına kaç kişi katıldı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) ve 2025 Diş HEkimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) bugün saat 10.15'te başladı.

Saat 12.45'te sona erecek olan sınavın ardından adaylar DUS sınav sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağını merak ediyor.

DUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre DUS sınav sonuçları 6 Kasım 2025 tarihinde duyurulacak. 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sonuçları da yine 6 Kasım 2025 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.

Öğrenciler T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sonuçlarına erişim sağlayabilecekler.

DUS SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILDI 2025?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından açıklanan bilgilere göre 12 Ekim 2025 Pazar günü gerçekleştirilen DUS ve STS Diş Hekimliği sınavına 9 bin 617 aday katılacak. Sınav organizasyonunun ve güvenliğinin sağlanması için bu iki sınavda da 1303 kişi görev alacak.