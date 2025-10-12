Giresunlu sanatçı şarkısını söylerken yere yığıldı! Dehşete düşüren anlar düğün kamerasına yansıdı

Kategoriler
Gemlik ilçesinde sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçiren Giresunlu sanatçı Yüksel Kader hayatını kaybetti.
Giresun’dan Gemlik’e gelen 45 yaşındaki yöresel sanatçı Yüksel Kader, sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirdi. Davetlilerin şaşkın bakışları arasında yere yığılan sanatçıya ilk müdahaleyi salondakiler yaparken, 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılan Kader, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kader’in akraba düğünü için Gemlik’e geldiği ve misafirlere jest yapmak için sahneye çıktığı öğrenildi.