Son dakika | Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti!

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne'de verdiği konser sırasında aniden fenalaştı. Sahnede rahatsızlanan Konak’a ilk müdahale konser alanında yapıldı. Ünlü sanatçının kalp krizi geçirdiği düşünülüyor.

Kalp masajı uygulandığı öğrenilen sanatçı, hızla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÜNLÜ SANATÇI HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ünlü sanatçı Konak'ın hayatını kaybettiği açıklandı. KKTC Sağlık Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

❝Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir...❝

SAHNEDE ANİDEN FENALAŞTI

Sanatçıyı dinlemeye gelen hayranları, Volkan Konak’ın sahnede yere yığıldığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

O ana tanıklık edenler, sanatçının sahneye çıktığında da mutsuz ve cansız göründüğünü ifade etti. Aniden fenalaşan sanatçıya ilk müdahaleyi yapan çevredekiler duran kalbine dakikalarca kalp masajı yaptı.

40 DAKİKA KALP MASAJI YAPILDI

58 yaşındaki ünlü sanatçı Volkan Konak'la ilgili Gazimağosa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Mart 2025 tarihinde saat 23.23’te 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri hızla sanatçının konser verdiği otele yönlendirildi. Konser alanında bulunan hekimler ve acil sağlık ekibi tarafından yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı (CPR-kardiyopulmoner resüsitasyon) uygulanırken, sanatçı daha sonra entübe edilerek saat 00.10’da hastaneye sevk edildi.

Hastaneye saat 00.17’de "Ex duhul" (hayatını kaybetmiş olarak) giriş yaptığı belirtilen Konak’a, uzman doktorlardan oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulandı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yanıt alınamayınca saat 00.42’de sanatçının hayatını kaybettiği açıklandı.

Başhekimlik, yaptığı açıklamada, "Merhum Volkan Konak’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

EŞİ FENALAŞTI

Acı haberi alan eşi Selma Konak ise hastane önünde fenalaştı. Ölüm haberini alan sanatçının yakın dostu Hakan Altun da hastaneye giderek sevenlerine destek oldu.

VOLKAN KONAK KİMDİR?

Volkan Konak, 27 Şubat 1967 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğdu.İlk, orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladıktan sonra öğretmeninin teşvikiyle 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1988 yılında konservatuvarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler yüksek lisans eğitimine başladı. 1991 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı.Sanat ve müzik hayatına 1989 yılında Maçka yöresinde yaptığı derleme çalışmalarını topladığı Suların Horon Yeri adlı müzik albümüyle başladı. Daha sonraları beste çalışmalarına başladı. Nâzım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu, Sunay Akın gibi şairlerin eserlerini besteleyerek müziğini, tarzını belirlemiş oldu. Beste müziğinin içerisine etnik motifleri katarak örneği olmayan kendine özgü bir tarz yaratmış oldu.



Karadeniz Müziğini Evrensel Müzik formlarıyla buluşturarak özgün bir yapıda yeniden şekillendiren Konak, Efulim’i 1993 yılında yaptı. Daha sonra 1994 yılının Ekim ayında Gelir misin Benimle adlı albümünü hazırladı. Askerlik görevi nedeniyle bir süre çalışmalarına ara verdi. Askerlik görevini tamamladıktan sonra hemen üçüncü albümü Volkanik Parçalar'ın çalışmasına başladı. Üç aylık çalışmadan sonra da bu albüm müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Volkan Konak, 1998 yılının Nisan ayında kendisi tarafından kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon isimli firmasından Pedaliza isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.1993 yılından bu yana albüm çalışmalarında yaklaşık elli adet bestesini sergilemiş ve bu çalışmalar sonunda Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli vakıf ve dernekler tarafından yılın sanatçısı seçildi. 1997 yılında Politika dergisi tarafından Yılın En İyi Müzik Sanatçısı seçildi. Volkan Konak’ın 1993 yılında ürettiği bir bestesinin tüm dünya hakları “Kuzey Müzik Prodüksiyon" ile Fransız prodüktör Alain Finet arasında yapılan sözleşme sonucunda Alain Finet tarafından satın alındı.2000 yılında Şimal Rüzgarı adlı albümünü DMC’den çıkararak dinleyicilerine ulaştırdı. 2003 yılı Aralık ayında 3,5 yıl aradan sonra yine DMC etiketiyle yayınlanan Maranda isimli albümü çıktı. 2006 yılında ise Mora isimli albümüyle müzikseverlerle buluştu. Mora albümünde olan ve ablası Nuran Bahçekapılı'nın sözlerini yazdığı "Gardaş" adlı eseri Kazım Koyuncu anısına bestelemiştir. Besteci ve söz yazarı kimliğinin yanı sıra şiirsel yönü de olan Volkan Konak'ın birçok şiiri mevcuttur. Konserlerinde şarkılarının yanı sıra birçok şairden şiirlerde okuyan Volkan Konak, anlattığı esprili hikâyeleriyle izleyenlerinin ilgisini çeker.2009 yılında Mimoza adını verdiği yeni albümüyle sevenleriyle tekrar buluşan Volkan Konak, Mimoza albümünün ilk klibini "Göklerde Kartal Gibiydim" adlı eserine, ikinci klibini ise "Mimoza Çiçeği" adlı eserine çekmiştir. Albümünün üçüncü klip çalışmasını ise "Yarim Yarim" adlı eserine çekmiştir.2012 yılında ise Lifor isimli albümünü çıkararak sevenleriyle tekrar bir araya gelmiştir. Lifor albümünün ilk klibi, "Nerdesin (Karagözlüm)" adlı esere çekilmiştir. Albümün ikinci klip çalışması ise albümü dinleyen ve seven kişilerce yapılan istek üzerine "Ayletme Beni" adlı eser olmuştur.