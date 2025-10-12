Menü Kapat
Gündem
Meclis'e 'Z kuşağı erken emeklilik hakkına kavuşsun' talebi

Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, gerçekleştirdiği toplantılarda 12 bin 468 dilekçe hakkında karar verdi. Komisyon'a birçok dikkat çeken talep geldi, onlardan biri de 'Z kuşağı erken emeklilik hakkına kavuşsun' talebi oldu.

Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu'na, 28. Yasama Dönemi'nin başlangıcı 15 Mayıs 2023 ile 12 Eylül 2025 tarihleri arasında yaklaşık 23 bin 500 başvuru yapıldı.

Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, gerçekleştirdiği toplantılarda 12 bin 468 dilekçe hakkında karar verdi. Mevzuata uygun olmayan ya da mükerrer başvurular işlemden kaldırılırken, bazı dilekçelerin incelemesi devam ediyor.

Komisyona gönderilen dilekçelerin 4'te 1'i kadınlardan gelirken, başvurular arasında ilginç talepler de yer aldı.

Bir vatandaş, gıda, kozmetik, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde yer alan hayvansal kökenli maddelerin hangi hayvandan elde edildiğinin içerik kısmında açıkça belirtilmesini zorunlu kılacak bir yasal düzenleme yapılmasını talep etti.

Komisyon'a başvuran başka bir kişi ise kasten orman yakan kişilerin Türk vatandaşlığından çıkartılmasını, ölene kadar sağlık dışında hiçbir kamu hizmetinden faydalanamamasını ve mülk edinme hakkının engellenmesini sağlayacak bir yasal düzenleme yapılmasını istedi.

DİZ SEVİYESİNDE ŞORT TALEBİ

Ayrıca, kamuoyunda 'Z kuşağı' olarak adlandırılan yaş grubunun erken emeklilik hakkına kavuşması ile futbolda deplasmana giden taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle deplasmana gidiş gelişlerin yasaklanması talep edildi.

Televizyonda yayınlanan dizilerin yasaklanmasına ilişkin yasal düzenleme yapılmasına yönelik talep de başvurular arasında yer aldı.

Komisyon'a müracaat eden bir kişi muhtarlıkların kapatılmasını talep ederken başka bir kişi ise muhtarlıklara "muhtar yardımcıları" kadrosunun verilmesini istedi.

Özellikle yaz aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği dönemlere dikkati çeken bir vatandaş, kamuda çalışan erkek personel için mesai saatlerinde diz seviyesinde şort giyilebilmesine olanak sağlanmasına yönelik düzenleme talebinde bulundu.

Bir vatandaş ise zorunlu askerlik hizmetinin kadınlara da uygulanmasını istedi.

KREDİ KARTI BORÇLARINI DEVLET KARŞILASIN

Dilekçe Komisyonu'na gelen ilginç veya dikkati çeken taleplerden bazıları şöyle:

-Suç işleyenlerin, sağlık ve diğer giderler yoluyla dolaylı olarak devleti zarara uğrattıklarından mahkeme kararıyla kesinleşmiş kusurları doğrultusunda bu zararı tazmin etmelerini öngören bir yasal düzenleme yapılması.

-Kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşların borçlarını devletin karşılaması.

-Milletvekili sayısının en az yüzde 40'ının kadınlara ayrılması.

-Valilik ve kaymakamlık makamlarının demokratik temsilin güçlendirilmesi amacıyla belediye başkanlarına devredilmesi veya bu makamların halk tarafından seçimle belirlenmesi.

-Belediyelere bağlı yasal hayvan mezarlıkları açılması.

-Eğlence yerlerinin, kafelerin, alkol satışı yapılan yerlerin cuma günü kapalı olması.

-Zincir market çalışanlarının çalışma koşullarına ilişkin yasal düzenlemeler yapılması.

