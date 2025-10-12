Menü Kapat
Hava Durumu
14°
Mevduatta son durum: 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar oldu?

Ekim 12, 2025 12:11
1
Mevduatta son durum: 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar oldu?

Güncel banka mevduat getiri oranları yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Ekim ayının ikinci haftası itibariyle bankaların mevduat oranları ve bunun karşılığına denk gelen getiriler de şekillenmiş oldu.

12 Ekim 2025 Pazar tarihinde bankaların 1 milyon liraya sağladıkları 1 günlük getiriler şöyle:

2

TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25.315,07 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.315,07 TL

3

ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 31.101,37 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL

4

ING
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 29.376,25 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.376,25 TL

5

GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 42.5
Net Kazanç: 30.739,73 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.739,73 TL

6

YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL

7

QNB
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 27.050,96 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.050,96 TL

8

DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL

9

FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 29.376,23 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.376,23 TL

10

ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 29.458,57 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.458,57 TL

11

ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 34.717,81 TL
Vade Sonu Tutar: 1.034.717,81 TL

12

CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 28.741,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL


 

13

ON
Faiz Oranı: Yüzde 45.50
Net Kazanç: 29.426,87 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.426,87 TL

14

ODEABANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 26.531,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.531,79 TL

15

BURGAN BANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 29.183,89 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.183,89 TL

16

ICBC TURKEY
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 27.484,93 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.484,93 TL


 

17

ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 30.378,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.378,08 T

18

GETİR FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 28.613,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.613,26 TL

19

VAKIFBANK
Faiz Oranı: Yüzde 43.5
Net Kazanç: 31.463,02₺
Vade Sonu Tutar: 1.031.463,02₺

20

HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 27.484,93 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.484,93 TL

21

AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 32.320,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.320,15 TL

22

HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 30.602,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.602,11 TL

