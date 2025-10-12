Mevduatta son durum: 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar oldu?

Güncel banka mevduat getiri oranları yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Ekim ayının ikinci haftası itibariyle bankaların mevduat oranları ve bunun karşılığına denk gelen getiriler de şekillenmiş oldu.

12 Ekim 2025 Pazar tarihinde bankaların 1 milyon liraya sağladıkları 1 günlük getiriler şöyle: