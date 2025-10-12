Menü Kapat
14°
Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? Superbike Estoril hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. ayağı olan Estoril'in ikinci yarışı bugün gerçekleştirilecek. Portekiz'de düzenlenen ilk yarışta milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu podyumda zirveye çıktı. Bugün (12 Ekim 2025 Pazar) ise Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de ikinci yarışına çıkacak. Vatandaşlar tarafından Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. 2025 Superbike Estoril yarışı hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu.

Milli motosikletçimiz , 2025 'nın 11. ayağı olan Portekiz Estoril'de ilk yarışı podyumun zirvesinde tamamladı.

Bu sezonki 20. galibiyetini alan Toprak Razgatlıoğlu, üst üste ise 14'üncü zaferine ulaştı. Toprak Razgatlıoğlu'nun ikinci yarışı ise bugün gerçekleştirilecek.

Motosporlarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğu ise araştırılıyor.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Toprak Razgatlıoğlu'nun da yer alacağı Dünya Süperbike Şampiyonası'nın 11. ayağı Portekiz etabının 2. Estoril yarışı açıklanan bilgilere göre bugün saat 16.00'da başlayacak.

Yarışın başlangıç sıralamalarını belirleyecek olan Superpole yarışı ise saat 13.00'de gerçekleştirilecek.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI HANGİ KANALDA?

Portekiz'de bulunan 4.182 km uzunluğundaki pistte gerçekleştirilen Estoril Pisti'nde gerçekleştirilecek olan yarış Red Bull TV ekranlarından yayınlanacak. Vatandaşlar Toprak Razgatlıoğlu'nun hem Superpole hem de Estoril 2. yarışını Red Bull TV aracılığıyla takip edebilecekler.

SUPERBİKE HANGİ KANALDA 2025?

2025 Dünya Süperbike Şampiyonası'nın bütün yarışları Red Bull TV üzerinden yayınlanıyor. Bu kapsamda vatandaşlar bundan sonra düzenlenecek olan yarışları da Red Bull TV üzerinden izleyebilecekler.

