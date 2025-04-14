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 | Sumru Tarhan

TasteAtlas, dünyanın en iyi kıyma yemeğini seçti: Zirvede Türkiye var!

TasteAtlas, Dünyanın En İyi 100 Kıyma Yemeği listesini yayımladı. Listeyi görenleri gururlandıran detay ise ilk sırada Türkiye'nin yer alması oldu. İzmir'de meşhur olan bu lezzet bakın neymiş! Listede Türk yemeği yer aldı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 16:07

2025 senesi için hazırlanmış olan Dünyanın En İyi 100 Kıyma Yemeği listesi belli oldu. Listenin ilk sırasında ülkemiz yer alırken zirveyi paylaşmak herkesi mutlu hissettirdi. Mutfağımızdan Adana kebap, İskender kebap gibi lezzetler de yer aldı.

DÜNYANIN EN İYİ KIYMA YEMEĞİ SEÇİLDİ

TasteAtlas tarafından hazırlanan Dünyanın En İyi 100 Kıyma Yemeği arasında yer alan bu eşsiz lezzet İzmirlileri gururlandırdı.

Ülkemizin birçok lezzeti listede yer alırken zirvede yer almak keyifli anlar yaşattı. Türk mutfağından 11 lezzetin yer aldığı liste dünya çapında incelenirken Dünyanın En İyi 100 Kıyma Yemeği belli oldu.

TasteAtlas, dünyanın en iyi kıyma yemeğini seçti: Zirvede Türkiye var!

TasteAtlas'ın hazırladığı listeye göre en iyi 100 kıyma yemeği listesinin ilk sırasında Tire Şiş Köfte yer aldı. İzmir'e ait olan bu yemek listede adından söz ettirdi, ilk sıraya Türkiye'yi yerleştirdi.

Sığır ve dana etinin yağlarının alınarak hazırlandığı ve odun ateşinde yapıldığı bu eşsiz yemek listenin ilk sırasını almayı hak etti. Listenin diğer sıralarında yer alan bazı Türk yemekleri şöyle:

  • Tire Şiş Köfte​
  • Adana Kebap​
  • Sarma​
  • Kayseri Yağlaması​
  • Beyti Kebap​
  • Islama Köfte​
TasteAtlas, dünyanın en iyi kıyma yemeğini seçti: Zirvede Türkiye var!

TİRE KÖFTESİNİN EŞSİZ LEZZETİ ZİRVEYE GÖTÜRDÜ

Tire şiş köftesinin güzelliğinin ilk özelliklerinden biri etin pirzola kısmından yapılması oldu. Etin yağ ve sinir kısımlarının ayrılması kendine has lezzet katıyor.

Dinlenen kıyma şişe takılıyor ve odun ateşinde pişiriliyor. Sunum tabaklarında tereyağı ile servis edilen İzmir tire şiş köfteyi özel domates sosu ile tüketenler anlatmaya da yemeye de doyamıyor.

TasteAtlas, dünyanın en iyi kıyma yemeğini seçti: Zirvede Türkiye var!

TASTEATLAS DÜNYANIN EN İYİ KIYMALI YEMEĞİ SIRALAMASI İLGİ GÖRDÜ

2025 yılı için hazırlana TasteAtlas listesinde zirvede İzmir tire köfte yer alırken diğer sıralardaki yemekler de adından söz ettiriyor. Liste şöyle:

1.sırada; Tire Köftesi
4.sırada; Adana Kebap
9.sırada; Sarma
17.sırada; Kayseri Yağlaması
19.sırada; Beyti Kebap
20.sırada; Islama Köfte
23.sırada; Köfte
31.sırada; Karnıyarık
44.sırada; Çiğ Köfte
45.sırada; İçli Köfte

TasteAtlas, dünyanın en iyi kıyma yemeğini seçti: Zirvede Türkiye var!

MEŞHUR İZMİR TİRE KÖFTENİN PÜF NOKTALARI

İzmir’in Tire ilçesine ait olan bu lezzette en önemli ayrıntı köftelerin ince ve uzun şişe geçirilerek pişirilmesi. Lezzetli domates sosu ve tereyağı ise eşsiz dokunuş sağlıyor.

500 gram dana döş kıyma, 1 çay kaşığı tuz ile köfteyi elde ederek işleme başlayabilirsiniz.

2 yemek kaşığı tereyağı, 2 adet rendelenmiş domates ile efsane sosu hazırladıktan sonra servis için tereyağı, domates ve isteğe bağlı yoğurt hazırlamak gerekiyor.

Burada en önemli nokta kıymanın orta yağlı olarak seçilmesi, şişe takarken sıkı yapılması ve hızlı pişirmek önemlidir. Bunlara dikkat ederseniz eşsiz lezzeti kendi evinizde de yapabilirsiniz.

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ETİKETLER
#türkiye
#lezzet
#tasteatlas
#türk mutfağı
#Tire Şiş Köfte
#Adana Kebap
#Beyti Kebap
#Kayseri Yağlaması
#Kıyma Yemeği
#Yaşam
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