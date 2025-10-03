Menü Kapat
Editor
 Baran Aksoy

Turgay Ciner kara paraları böyle akladı! Kayıtsız ve faturasız çıktı

Son dakika haberi: Park Holding patronu Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ve CEO’su Gökhan Şen'in tutuklanmasının ardından soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Şirketlerde kara para aklama faaliyetleri tek tek tespit edilirken sahte fatura kullanımı yoluyla KDV ve kurumlar vergisi üzerinden vergi ziyanına yol açıldığı belirlendi.

Sabah
03.10.2025
03.10.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devraldığı " kurma ve " iddialarıyla yürütülen Can Holding soruşturmasında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma genişletilerek; Ciner Gruba ait Park Holding A.Ş, Silopi Elektrik üretim A.Ş ve AFC İthalat A.Ş şirketlerinin yöneticileri olan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Geçtiğimiz günlerde; Turgay Ciner'in oğlu, AFC İthalat İhracat Turizm ve Ticaret yöneticisi Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. şirketinin CEO'su Gökhan Şen tutuklandı.

TUTUKLANMA GEREKÇELERİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ciner'in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass A.Ş. şirketinin CEO'su Gökhan Şen'in tutuklanma gerekçelerine ortaya çıktı.

Turgay Ciner kara paraları böyle akladı! Kayıtsız ve faturasız çıktı

KAYITSIZ VE FATURASIZ AKARYAKIT PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Can Holding, ÖTV muafiyetinden yararlanmak için bünyesinde şirketler arasında birbirlerine fatura kesme yöntemiyle suçu işlediği tespit edildi. Kayıtsız ve faturasız akaryakıt piyasaya sürüldüğü, bayiler ile birlikte sahte fatura kullanımı yoluyla KDV ve kurumlar vergisi üzerinden vergi ziyanına yol açıldığı belirlendi.

Turgay Ciner kara paraları böyle akladı! Kayıtsız ve faturasız çıktı

MAL VARLIĞI AKLAMA ŞÜPHESİ

Can Holding'in 22 Aralık 2024'te Turgay Ciner'den, Ciner Grubu çatısı altındaki Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş., Show TV, Habertürk'ün de içerisinde bulunduğu medya grubunu satın alma ve devir işlemlerinde, örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve izlere rastlandı.

Turgay Ciner kara paraları böyle akladı! Kayıtsız ve faturasız çıktı

İşte bu noktada, MASAK ve TMSF Başkanlığı'nca Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu Park Holding şirketi ve şirket bünyesine bağlı diğer şirketlere TMSF tarafından kayyım atandı. Suç gelirlerinin aklanması amacıyla sahte fatura ve kaçakçılık faaliyetlerinden doğan kaynaklar, şirketler üzerinden "ticari işlem süsü" verilerek finansal sisteme sokuldu. Tutuklanan Atilla Ciner'in, Park Holding'e bağlı AFC şirketinin yetkili ve yöneticisiydi. Tutuklanan bir diğer isim olan Gökhan Şen Ciner Glass şirketinde CEO olarak görev yapıyordu. Her iki şirkette de suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığına ilişkin kuvvetli şüphe bulundu.

ETİKETLER
#kara para aklama
#vergi kaçakçılığı
#suç örgütü
#Can Holding
#Ciner Grubu
#Atıl Ciner
#Gökhan Şen
#Gündem
