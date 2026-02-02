Kocasının öldüresiye darbettiği kadının sözleri dehşete düşürdü: Taşla suratıma defalarca vurdu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 27 Ocak günü yaşanan olayda; 3 çocuk annesi Nazlı Yavuz (26), 9 yıldır evli olduğu kocası F.Y.'den şiddet görmesi nedeniyle boşanmak davası açmıştı. Kocası ise genç kadını şikayetinden vazgeçmesi için tehdit etmişti.

Cani koca, eşinin şikayetinde vazgeçmemesi üzerine adliye yakınlarında öldüresiye darp etmişti. Yüzü gözü kanlar içerisinde kalan kadın ise çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

"BİR DAHA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAĞIM, SENİ DÖVMEYECEĞİM"

Yaşanan olayın ardından tedavi altına alınan Nazlı Yavuz, yaşadığı dehşet anlarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. F.Y.'nin en ağır cezayı almasını istediğini söyleyen Yavuz, "Eşimle bundan 3 ay önce tartışmıştım ve şikayetçi olmuştum. Daha sonra bir süre kadın sığınma evinde kaldım 3 çocuğumla birlikte. Eşim o süreçte çok ısrarcı oldu ve 'bir daha eskisi gibi olmayacağım, seni dövmeyeceğim' deyince benim de başka çarem olmadığı için geri döndüm ona. Eve dönünce bana sürekli baskı şikayetimi geri çekmem için baskı yaptı" diye konuştu.

"ELİNE ALDIĞI TAŞLA SURATIMA DEFALARCA VURDU"

Çocuklarının gözü önünde kendisini öldüresiye dövdüğü söyleyen Yavuz, "Bir gün çocuğu sosyal tesise götürürken arabayı farklı bir yere sürdü. Çok sinirliydi ve bana 'şikayetini ne zaman çekeceksin' dedi. Ben de 'sen bana çok kötü davranıyorsun' dedim. Sonra da 'senin burnunu kırarım suratını dağıtırım burada' dedi. Araç kırmızı ışıkta durunca küçük çocuğumla hemen inip kaçtım. O da hemen peşimden geldi. Yanımdaki bebeğimi aldı arabaya koydu tekrar beni arabayla takip etti. Topraklık bir alana kaçtım takip etmesin diye. Kardeşimi arıyordum o sırada uçar tekme ile suratıma vurunca ben yere düştüm. Üzerime gelip oturdu. Eline aldığı taşla suratıma defalarca vurdu, her yerimi kanlar içinde bıraktı. Çocuklarım bana bunu yaşatırken arabadan gördüler" dedi.

'BEN YARIM BIRAKMAM, GELİR SENİ ÖLDÜRÜRÜM'

Kendisini darbeden eşinden boşanmak istediğini ve cezaevinden çıkmamasını istediğini belirten Yavuz, "Bu adam hapisten çıkmasın. Çıkarsa yarım bıraktığı işi yapacak, beni öldürecektir. Hatta bana 'ben yarım bırakmam, gelir seni öldürürüm' de demişti" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.