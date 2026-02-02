Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kocasının öldüresiye darbettiği kadının sözleri dehşete düşürdü: Taşla suratıma defalarca vurdu

Gaziantep'te boşanmak istediği kocası tarafından adliye önünde öldüresiye darbedilen Nazlı Yavuz, yaşadığı dehşet anlattı. Cani adamın kafasına defalarca taşlar vurduğunu söyleyen genç kadın, "Yüzüm kanlar içerisinde kaldı. Yoldan geçen vatandaş müdahale etmeseydi ölmüştüm" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 13:41
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 13:47

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 27 Ocak günü yaşanan olayda; 3 çocuk annesi Nazlı Yavuz (26), 9 yıldır evli olduğu kocası F.Y.'den şiddet görmesi nedeniyle boşanmak davası açmıştı. Kocası ise genç kadını şikayetinden vazgeçmesi için tehdit etmişti.

Cani koca, eşinin şikayetinde vazgeçmemesi üzerine adliye yakınlarında öldüresiye darp etmişti. Yüzü gözü kanlar içerisinde kalan kadın ise çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

Kocasının öldüresiye darbettiği kadının sözleri dehşete düşürdü: Taşla suratıma defalarca vurdu

"BİR DAHA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAĞIM, SENİ DÖVMEYECEĞİM"

Yaşanan olayın ardından tedavi altına alınan Nazlı Yavuz, yaşadığı dehşet anlarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. F.Y.'nin en ağır cezayı almasını istediğini söyleyen Yavuz, "Eşimle bundan 3 ay önce tartışmıştım ve şikayetçi olmuştum. Daha sonra bir süre kadın sığınma evinde kaldım 3 çocuğumla birlikte. Eşim o süreçte çok ısrarcı oldu ve 'bir daha eskisi gibi olmayacağım, seni dövmeyeceğim' deyince benim de başka çarem olmadığı için geri döndüm ona. Eve dönünce bana sürekli baskı şikayetimi geri çekmem için baskı yaptı" diye konuştu.

Kocasının öldüresiye darbettiği kadının sözleri dehşete düşürdü: Taşla suratıma defalarca vurdu

"ELİNE ALDIĞI TAŞLA SURATIMA DEFALARCA VURDU"

Çocuklarının gözü önünde kendisini öldüresiye dövdüğü söyleyen Yavuz, "Bir gün çocuğu sosyal tesise götürürken arabayı farklı bir yere sürdü. Çok sinirliydi ve bana 'şikayetini ne zaman çekeceksin' dedi. Ben de 'sen bana çok kötü davranıyorsun' dedim. Sonra da 'senin burnunu kırarım suratını dağıtırım burada' dedi. Araç kırmızı ışıkta durunca küçük çocuğumla hemen inip kaçtım. O da hemen peşimden geldi. Yanımdaki bebeğimi aldı arabaya koydu tekrar beni arabayla takip etti. Topraklık bir alana kaçtım takip etmesin diye. Kardeşimi arıyordum o sırada uçar tekme ile suratıma vurunca ben yere düştüm. Üzerime gelip oturdu. Eline aldığı taşla suratıma defalarca vurdu, her yerimi kanlar içinde bıraktı. Çocuklarım bana bunu yaşatırken arabadan gördüler" dedi.

Kocasının öldüresiye darbettiği kadının sözleri dehşete düşürdü: Taşla suratıma defalarca vurdu

'BEN YARIM BIRAKMAM, GELİR SENİ ÖLDÜRÜRÜM'

Kendisini darbeden eşinden boşanmak istediğini ve cezaevinden çıkmamasını istediğini belirten Yavuz, "Bu adam hapisten çıkmasın. Çıkarsa yarım bıraktığı işi yapacak, beni öldürecektir. Hatta bana 'ben yarım bırakmam, gelir seni öldürürüm' de demişti" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
5 günlük bebeği acımasızca dövmüştü! Cani hemşireden bir skandal daha: Yeni darp görüntüleri çıktı
Çeteler çocukları böyle tuzağa düşürdü! İfadelerinde her şeyi anlattılar: Önce bataklığa çektiler, sonra kanser annesiyle tehdit ettiler
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.