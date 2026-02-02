Menü Kapat
Çeteler çocukları böyle tuzağa düşürdü! İfadelerinde her şeyi anlattılar: Önce bataklığa çektiler, sonra kanser annesiyle tehdit ettiler

Suç örgütleri tarafından suç ağının içine çekilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı. Çocukların anlattıklarıyla çeteleşmenin ve sosyal medyanın olumsuz etkilerinin yol açtığı sonuçlar gözler önüne serildi. Bir çocuğun kanser hastası annesi üzerinden tehdit edilip, suç işlenmeye zorlandığı ise en çarpıcı detaylardan biri...

Çeteler çocukları böyle tuzağa düşürdü! İfadelerinde her şeyi anlattılar: Önce bataklığa çektiler, sonra kanser annesiyle tehdit ettiler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 12:27
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 12:30

Casperlar ve Daltonlar gibi suç örgütlerine yönelik devam eden soruşturmada ye4ni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kamuoyunda korku iklimi oluşturarak yasa dışı gelir elde etmeyi amaçlayan suç örgütlerine yönelik soruşturmada, çetenin 18 yaşından küçük çocukları radarına alarak nasıl ağlarına düşürdükleri ortaya çıktı.

GERÇEKLER GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Söz konusu örgütlerin talimatlarıyla suça karışan ya da henüz eyleme geçemeden yakalanan çocukların bazılarının savcılık dosyalarına yansıyan ifadeleri, çeteleşmenin ve sosyal medyanın olumsuz etkilerinin yol açtığı sonuçları gözler önüne seriyor.

Çeteler çocukları böyle tuzağa düşürdü! İfadelerinde her şeyi anlattılar: Önce bataklığa çektiler, sonra kanser annesiyle tehdit ettiler

ÇOCUKLARIN İFADELERİ HER ŞEYİ ÖZETLEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Bürosu tarafından “Daltonlar” suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 18 yaşından küçük şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede, alınan ifadelere de yer verildi.

Çeteler çocukları böyle tuzağa düşürdü! İfadelerinde her şeyi anlattılar: Önce bataklığa çektiler, sonra kanser annesiyle tehdit ettiler

ÖNCE SUÇ İŞLETTİLER, SONRA TEHDİT ETTİLER

Suç işlediği tarihte 17 yaşında olan S.E. verdiği ifadesinde, "Paraya ihtiyacın olduğunu duydum. Boş bir mekana sıkacaksın" denilerek İstanbul'a çağrıldığını, bir eve yerleştirildiğini, gece yarısı da motosikletle gittikleri bir işyerine 4-5 el ateş ettiğini anlattı. Saldırının ardından memleketine dönmek için harekete geçtiğini ancak çete üyelerinin kendisini "Seni polise veririz" ifadeleriyle tehdit edildiğini belirten S.E., sonra başka bir yeri kurşunladığını beyan etti.

Çeteler çocukları böyle tuzağa düşürdü! İfadelerinde her şeyi anlattılar: Önce bataklığa çektiler, sonra kanser annesiyle tehdit ettiler

"ANNEMLE TEHDİT EDİNCE KABUL ETMEK ZORUNDA KALDIM"

Van'da yaşayan kanser hastası annesinin tedavi masraflarının karşılanacağı vaadiyle kandırılan çocuklardan A.E. ise ifadesinde şunları söyledi:

"Biz yakalanmadan saatler önce ....... (isim) benimle WhatsApp üzerinden iletişim kurdu. Bana göndermiş olduğu fotoğraftaki mavi hırkalı çocuğu öldürmemi istedi. Ben ilk başta bunu reddettim ancak beni annemle tehdit edince kabul etmek zorunda kaldım. Bu örgüt bünyesine girdiğim için pişmanım. Yakalandığımda kimseye zarar veremeyeceğim için mutlu oldum"

Çeteler çocukları böyle tuzağa düşürdü! İfadelerinde her şeyi anlattılar: Önce bataklığa çektiler, sonra kanser annesiyle tehdit ettiler

TİKTOK YAZIŞMALARI DEŞİFRE EDİLDİ

İddianamede yer verilen diğer bir detay ise; 3 şüphelinin TikTok adlı sosyal medya uygulamasındaki yazışmaları oldu. Yazışmalarda örgütün vaatlerini ve nasıl bir yapıda olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

"H: Gel gidelim yanlarına altımıza MT07, bir de Glock 19 versinler.

D: Veriyorlar zaten, gidelim mi?

H: Gidelim, bir tane ünlü adamı vuracağız. Kişi başı 600 bin lira. Motosiklet, silah, çelik yelek verecekler bize.

S: Çok dikkatli ol, ne zaman vuracaksınız?

H: Bilmiyorum da kesin haberlere çıkarız, yüzümün gözükmemesi lazım. Beni öldürürler yoksa o zengin adam da tetikçi falan tutar.

S. Ya hapse girersen?

H: Yok kanka. Adam 'Öyle bir şey olduğu anda Amerika'ya götürürüz seni' dedi. Zaten her gün görüntülü görüşüyoruz adamla. Bir de lakap taktılar bana.

S: Senin annenler bilse ne yaparlar?

H: Ben şey dedim adama. 'Abi beni Sokağın Çocukları'na soksana, dizide oynayayım. Adam diyor ki 'Sana onun gerçeğini yaşatacağım.'

H: Sana da bir şey alırız parayı alınca. Annemlere veremem ki o parayı, diyecekler nerden getirdin. Zaten şüphelenirler."

TEHDİTLE EYLEMLERE KATILMAYA ZORLANDIKLARINI ANLATTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Casperlar" silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 18 yaşından küçük 68 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede yer alan gençlerin ifadelerinde suç örgütü ağına nasıl dahil oldukları aktarıldı.

Çeteler çocukları böyle tuzağa düşürdü! İfadelerinde her şeyi anlattılar: Önce bataklığa çektiler, sonra kanser annesiyle tehdit ettiler

OYUNDAN İLETİŞİME GEÇTİ, TUZAĞINA DÜŞÜRDÜ

Şubat 2025 tarihinde Muğla'dan İstanbul'a otobüsle geldiğini anlatan şüphelilerden B.K.'nın ifadesinde, "Benim amacım burada işe girmekti. Benim burada tanıdığım kimse yoktur. Online oynanan 'Mobil Legend' isimli bir oyun üzerinden tanıştığım, kendisini Burak olarak tanıtan bir kişi beni davet etti, 'Burada iş bulabilirsin.' dedi. Ayrıca bana barınma imkanı da sağlayacaktı. Burak isimli şahısla yüz yüze hiç görüşmedim, bir kez görüntülü olmak üzere birkaç kez telefonla görüştüm" dedi.

Çeteler çocukları böyle tuzağa düşürdü! İfadelerinde her şeyi anlattılar: Önce bataklığa çektiler, sonra kanser annesiyle tehdit ettiler
