Gündem
GTA ve Fortnite'ı Casperlar çetesi mesken tuttu! İletişim yöntemleri deşifre oldu

Casperlar çetesi için hazırlanan iddianamede; GTA ve Fortnite gibi çevrimiçi oyunlarla ilgili bir detay dikkatlerden kaçmadı. Çete üyelerinin oyunları mesajlaşmak ya da çeteye başka çocukları dahil etmek amacıyla kullandığı belirlendi.

GTA ve Fortnite'ı Casperlar çetesi mesken tuttu! İletişim yöntemleri deşifre oldu
Kamuoyunda Casperlar çetesi olarak bilinen suç örgütüne ilişkin her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çete üyelerinin polisin takibinden kaçabilmek için farklı iletişim yöntemleri kullandığı ortaya çıktı.

GTA ve Fortnite'ı Casperlar çetesi mesken tuttu! İletişim yöntemleri deşifre oldu

GTA VE FORTNITE ÜZERİNDEN İLETİŞİM

Operatöre bağlı olmayan telefonlar kullandığı öğrenilen çete üyelerinin sosyal medyanın yanı sıra GTA ve Fortnite gibi çevrimiçi oyunları mesajlaşmak ya da çeteye başka çocukları dahil etmek amacıyla kullandığı belirlendi.

GTA ve Fortnite'ı Casperlar çetesi mesken tuttu! İletişim yöntemleri deşifre oldu

KRİPTO KELİMELİ MEKTUPLAR

NTV'de yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Casperların cezaevine giren üyelerine kripto kelimeler içeren mektuplar gönderildiği de yer aldı.

GTA ve Fortnite'ı Casperlar çetesi mesken tuttu! İletişim yöntemleri deşifre oldu

İNTERNET PAYLAŞIMINA DİKKAT!

Örgüte dahil olan suça sürüklenen çocuk K.D.A., Casperlar adlı örgütün elebaşı Hamuş Atız ile mesajlaştığını belirterek, “Telefonumda GSM hattı takılı değildi. Etrafta bulunan kişilerden internet bağlantısı sağlıyor ve bu şekilde mesajlaşıyordum" ifadelerini kullandı.

GTA ve Fortnite'ı Casperlar çetesi mesken tuttu! İletişim yöntemleri deşifre oldu

Konuya ilişkin vatandaşlara kritik bir uyarıda bulunan Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar, NTV'ye yaptığı açıklamalarda kişinin internetini paylaşması durumunda karşı tarafından eylemlerinden sorumlu olduğunu belirtti. Sansar, "Chat imkanı veren, sesli veya görüntülü iletişim kurma imkanı olan çeşitli platformlarda konuşmaları da şifreleyerek işlemler yapabiliyor" diye konuştu.

