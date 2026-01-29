8 milyon TL'lik vurgun yapmışlar! Sahte polis ve savcılar gözaltında

Nevşehir'de, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları hedef alan dolandırıcılara yönelik harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, telefonla aradıkları kişilere kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin özellikle ileri yaşta, çocuğu olmayan ve yalnız yaşayan varlıklı kişileri hedef aldıkları belirlendi.

8 MİLYON TL DOLANDIRMIŞLAR

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'de yaşayan 66 yaşındaki D.H., şüpheliler tarafından telefonla aranarak, polis ve savcı olduklarına inandırıldı. Şüphelilerin mağdurun yaşı ve yalnızlığından kaynaklanan güven duygusunu istismar ederek baskı ve yönlendirme ile hareket ettirdikleri tespit edildi. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin bu yöntemle mağdura ait gayrimenkulleri değerinin çok altında sattırdıkları, ayrıca yüklü miktarda para ve altını hem elden teslim aldıkları hem de banka hesapları üzerinden temin ettikleri ortaya çıktı. Dolandırıcılık olayının toplam maddi boyutunun yaklaşık 8 milyon TL olduğu öğrenildi.

Olayın planlı ve organize şekilde gerçekleştirilen 'nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında değerlendirildiği bildirildi. Teknik ve fiziki takip sonucu olayla bağlantılı olduğu belirlenen 11 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Nevşehir merkezli yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir, Sakarya, Yozgat ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.