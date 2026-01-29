Menü Kapat
TGRT Haber
Milyonluk talih kabusa dönüştü! Piyangodan kazandığını suç imparatorluğuna yatırdı

İngiltere'de yıllar önce piyangodan kazandığı 2,4 milyon sterlinlik ikramiyeyi kullanan 80 yaşındaki John Eric Spiby, sahte ilaç fabrikası kurdu. 288 milyon dolar değerinde faaliyet gösteren sahte organizasyonun çökertilmesiyle oğlu John Colin Spiby ve diğer üç kişiyle birlikte yakalandı.

Milyonluk talih kabusa dönüştü! Piyangodan kazandığını suç imparatorluğuna yatırdı
29.01.2026
29.01.2026
saat ikonu 13:55

İngiltere'de yıllar önce piyangodan kazandığı büyük ikramiye ile gündem olan John Eric Spiby, bu kez bambaşka bir olayla adından söz ettirdi.

80 yaşındaki adamın, 2010 yılında 2,4 milyon sterlinlik piyango ödülünün sahibi olduğu, aradan geçen onca yılda ise ismini geniş çaplı bir suç soruşturmasının ortasına yazdırdığı ortaya çıktı.

Milyonluk talih kabusa dönüştü! Piyangodan kazandığını suç imparatorluğuna yatırdı

SAHTE İLAÇ ÜRETİMİNİN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Spiby, piyango kazancının ardından Manchester şehri yakınlarında bulunan kırsal bölgedeki bir evi uyuşturucu laboratuvarına dönüştürdü.

The Guardian'ın haberine göre, burada çete üyeleriyle birlikte faaliyet gösteren Spiby'nin, zamanla sahte ilaç üretimine yöneldiği ve büyük ölçekli bir organizasyon oluşturduğu belirlendi. Yetkililer, bu tesislerde üretilen sahte ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 288 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Milyonluk talih kabusa dönüştü! Piyangodan kazandığını suç imparatorluğuna yatırdı

AİLE ÜYELERİNİ DE İŞE DAHİL ETMİŞ

Uzun süre boyunca güvenlik birimlerinin takibe aldığı Spiby ve beraberindeki isimlere yönelik düzenlenen baskında, yüksek miktarda sahte ilaç, çeşitli silahlar ve nakit para ele geçirildi.

İncelemeler sırasında yaşlı adamın, oğlu ve iki kişiyle birlikte aynı bölgede ikinci bir yasa dışı üretim tesisi daha kurduğu da tespit edildi.

Milyonluk talih kabusa dönüştü! Piyangodan kazandığını suç imparatorluğuna yatırdı

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Daily Mail'de yer alan habere göre, yaşlı adam, mahkeme sürecinde kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Yasa dışı faaliyetlerden haberdar olmadığını savunan sanık, üretim yapılan alanların içeriğine dair bilgisinin bulunmadığını ileri sürdü. Ancak savcılık, dosyadaki delillerin sanığın organizasyondaki konumunu açık biçimde ortaya koyduğunu vurguladı.

Milyonluk talih kabusa dönüştü! Piyangodan kazandığını suç imparatorluğuna yatırdı

CEZASI BELLİ OLDU

Mahkeme, John Eric Spiby'yi 16,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar açıklanırken hâkim, sanığın geçmişine atıfta bulunarak, "Piyangoyu kazanmanıza rağmen suç hayatını bırakmadınız ve emeklilik yaşınızda suç işlemeye devam ettiniz" ifadelerini kullandı.

Dava kapsamında Spiby'nin oğlu John Colin Spiby ile Lee Drury'ye 18'er yıl hapis cezası verilirken, diğer çete üyesi Callum Dorrian ise 12 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

