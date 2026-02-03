Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
 Özge Sönmez

MHP lideri Devlet Bahçeli'den çarpıcı sözler! 'Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına'

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Millî ve küresel kaderimiz üzerinde söz sahibi olmaktan başka diğer tüm seçeneklere kapalı olmalıyız. Kimler bu hedeflere dudak büküyorsa kukladır, korkaktır" ifadelerini kullandı. Öcalan'ın verdiği sözleri tuttuğunu belirten Bahçeli'nin sözleri dikkat çekti. Çağrıda bulunan Bahçeli, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönene kadar kararımız nettir" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den çarpıcı sözler! 'Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.02.2026
10:30
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
11:26

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye süreci ve bölge hedefi hakkında konuşan Bahçeli, "Kimler bu hedeflere dudak büküyorsa kukladır, korkaktır. Kim bu hedefleri baltalıyorsa maksatlıdır, maşadır." ifadelerini kullandı. "Özel'in Suriye ve Şara açıklaması hezeyandır." diyen Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısı ise dikkat çekti. Bahçeli, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönene kadar kararımız nettir" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den çarpıcı sözler! 'Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına'

"CUMHUR İTTİFAKI BÜTÜN TÜRKİYE'NİN SİYASET KUTBUDUR"

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:

MHP ve Cumhur İttifakı bütün Türkiye'nin hatta Türk İslam dünyasının siyaset kutbudur. Üç hilal sadece bugünün değil, yarınların da partisidir.

Bizim çamur zihniyetlere yüzümüz dönük kapımız süngülüdür. Az ve öz söyleyip hafızalarda derin anlamlar bırakacak maharete sahip olmak lazım.

Türkiye'mizin geçtiği tarihi eşik hepimize ihmal edilemez sorumluluklar yüklemektedir. İnsanda iki adet şuur vardır. Biri adalet ve diğeri tarih şuurudur.

KUKLADIR, MAŞADIR, KORKAKTIR

Huzursuz bir dünyada kimse güvende değildir. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın yalanı alıcısı olmayan küflü mal gibidir. İnsanlığı zorlu bir gelecek beklemekte. Millî ve küresel kaderimiz üzerinde söz sahibi olmaktan başka diğer tüm seçeneklere kapalı olmalıyız. Kimler bu hedeflere dudak büküyorsa kukladır, korkaktır. Kim bu hedefleri baltalıyorsa maksatlıdır, maşadır.

Demokrasimizin özgürlükleri ve insan hakları politikalarını el birliği ile geliştirmenin yollarını bulup hayata geçirmek önemli ve zorunludur. Siyaset kurumunun itibar kaybının sebeplerinden biri olan tutarsız, seviyesiz söylemlerden uzak durulmalıdır. Siyasetçinin siyaseti zenginleştirme ve itibar kazandırma işlevi bulunmaktadır. Türk milletinin tüm mensuplarının kardeşçe yaşamasını temin etmek asli görevdir. Birliktelik ve dayanışma öneminin kabul etmeyenlerin, çatışmaya sürekli vurgu yapması anarşiye çanak tutmaktadır.

Terörsüz Türkiye ile bölge hedefleri insan hakları ve özgürlüklerinin açılan bayrağı altında toplanmaktır. Söylediklerimizin anlaşılmasını bekliyoruz. İş birliği kurmanın yolu anlamaya yönelik adımlar da atmaktır.

VERDİĞİ SÖZLERİN ARDINDA DURDU

Kürt kardeşlerimiz ile YPG'yi yan yana getirmek gafilliktir. Suriye'de yeni bir denklemi yeni bir yapı oluştu. Bu durum beklenen gayedir. Toprak bütünlüğü ile ilişkilidir. 30 Ocak'ta Şam ile SDG arasında, 10 Mart Mutabakatı ile 18 Ocak Mutabakatı ile ateşkeste Suriye'ye entegrasyon konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu bir kavşak noktasıdır. Devlet otoritesi sağlanmıştır. Yapılan anlaşmanın uygulaması dün başladı. Suriye'de devlet içinde devlet olmayacağı netleşti. Komşu ülkenin haritası artık tek renge bürünmüş ve işgalciler işgal ettikleri alandan çıkarıldı. Önemli bir etap böylelikle geçilmiştir. PKK'nın kurucu önderliği, verdiği sözlerin ardında durdu. Örgütün lağvedilmesini sağladı. 27 Şubat çağrısı örgütün tüm bileşenleri tarafından kabul oldu. Türkiye'de olduğu gibi Suriye'de de provokasyonlar yaşanabilir. Sabırlı ve temkinli olmalı. Nusaybin'de bayrağımızı indiren alçaklar, milli birliğimizi yaralamaya çalışanlar ne yaparsa yapsınlar, Pir Sultan'ın sözleri ile sesleniyorum; dönen dönsün yolundan ben dönmezem yolumdan.

"ERKEN SEÇİM GÜNDEMDE YOK"

Nefreti aşılayanlar kaybedecek, Türk Kürt kardeşliğini bozmayı planlayanlar kaybedecek. Terör örgütünün Kürt kardeşlerimizi vesayet altında tutmaya hizmet edenler iki cihanda da yatacak yer bulamayacak. Türk de bizim Kürt de bizim. Türk milleti de biziz Kürt milleti de biziz ve alayıyız.

Özgür Özel'in Suriye açıklaması hezeyandır. Sayın Özel, zırvayı bırak. Konuşmanın seni komik durumlara düşürdüğünü anla. Dilinin altındaki baklayı çıkar. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağladığı için uykularının kaçtığını itiraf et. CHP Genel başkanının erken seçim konuşması tam anlamı ile siyasi ahmaklıktır. Erken seçim gündeme alınmayacak. Seçim kapısını arala dese de bizim aralayacağımız Türkiye ve Türkiye Yüzyılının cümle kapısıdır. Başka kapısından medet ummak CHP'nin dileği olsa da Cumhur İttifakı'nın ucuz gündemlerin peşinden gitmesi siyasi akıl dışıdır. Seçim günü gelip çattığında, istismarcı, kumarcı, komisyoncu, yolsuzluk çetesine Türkiye'nin kaç bucak olduğunu muhakkak gösterecek.

"BÖLGEMİZ YENİ BİR SAVAŞI KALDIRAMAZ"

ABD, Venezuela'dan sonra İsrail'in tahriki ile İran'a karşı operasyon ihtimali sadece komşu ülkemiz için değil dünya için tehlikedir. İran'a askeri hareket yolu ile sözde ılımlı köstebek liderleri iş başına getirme senaryolu felaketleri tetikleyecektir. Siyonizm'in dürtmesi ile ABD'nin İran'ı vurması kabul edilemez emperyalist vandallık olacaktır. İran'ın ve diğer bağımsız devletlerin geleceğini temin edecek tek güç kendi halklarının haysiyetidir. Sayın cumhurbaşkanımızın uzlaştırma çabası takdire layıktır. İran'ın, Suriye'nin güvenliği bölgenin huzurunun kilit taşıdır. Bölgemiz yeni bir savaşı kaldıramaz. Tarafların aklı selim orta yolu bulması sisi dağıtacaktır.

EPSTEIN BELGELERİ: İNSANIM DİYEN HERKESİN MİDESİNİ BULANDIRMAKTA

Epstein belgeleri dünya kamuoyuna oturmuştur. Kan donduran iğrençliklerin yaşanması, skandallar furyası insanım diyen herkesin midesini bulandırmaktadır.

"ÖCALAN UMUDA, DEMİRTAŞ YUVASINA"

Anadolu huzura, Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönene kadar kararımız nettir.

