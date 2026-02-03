Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Memur ve emekli zammı için ilk veri belli oldu! Kritik eşik: yüzde 5,88

TÜİK'in açıkladığı ocak ayı enflasyon verilerine göre enflasyon aylık yüzde 4,84, yıllık yüzde 30,65 arttı. Böylece memur ve memur emeklisinin temmuz maaş artışını belirleyecek 6 aylık enflasyon sürecinin ilk rakamı netleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
saat ikonu 10:25

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ocak ayında enflasyon aylık yüzde 4,84 olarak açıklandı. Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin gözü 1 aylık enflasyon farkına çevrildi. Memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılırken, Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon toplamı kadar zam alıyor.

Memur ve emekli zammı için ilk veri belli oldu! Kritik eşik: yüzde 5,88

BAĞ-KUR EMEKLİSİ GARANTİLEDİ

Buna göre; Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 4,84 enflasyon toplamını şimdiden hak etmiş oldu.

Yapılacak bu zam Temmuz 2026'daki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

Memur ve emekli zammı için ilk veri belli oldu! Kritik eşik: yüzde 5,88

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2026 yılının ikinci zammını alacak. Memur ve emeklilerin enflasyon farkı hak edebilmesi için yüzde 5,88 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

Net rakam şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle belli olacak. Memur ve memur emeklileri temmuz ayında yüzde 7 de toplu sözleşme zammı alacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TÜİK açıkladı: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu!
TÜİK açıkladı! İşte Ocak ayı enflasyon verileri
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.