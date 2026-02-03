Memur ve emekli zammı için ilk veri belli oldu! Kritik eşik: yüzde 5,88

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ocak ayında enflasyon aylık yüzde 4,84 olarak açıklandı. Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin gözü 1 aylık enflasyon farkına çevrildi. Memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılırken, Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon toplamı kadar zam alıyor.

BAĞ-KUR EMEKLİSİ GARANTİLEDİ

Buna göre; Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 4,84 enflasyon toplamını şimdiden hak etmiş oldu.

Yapılacak bu zam Temmuz 2026'daki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2026 yılının ikinci zammını alacak. Memur ve emeklilerin enflasyon farkı hak edebilmesi için yüzde 5,88 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

Net rakam şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle belli olacak. Memur ve memur emeklileri temmuz ayında yüzde 7 de toplu sözleşme zammı alacak.