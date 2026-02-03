TÜİK açıkladı: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca kişinin beklediği Ocak ayı enflasyon rakamlarını bugün duyurdu. Bu veriyle birlikte, Şubat 2026 döneminde yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanacak yasal tavan zam oranı da belirlenmiş oldu.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 30,65 arttı, aylık yüzde 4,84 arttı. Buna göre 2026 Şubat ayı konut ve işyeri kirasına azami yapılacak kira artışı oranı 33,98 oldu.

Ocak ayında ise kira artış oranı 34.88 olarak gerçekleşmişti.

ZAMLI KİRA NASIL HESAPLANIR?

Kira zammı, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor.

• Mevcut kira bedeli x TÜFE oranı = Artış tutarı

• Mevcut kira bedeli + Artış tutarı = Yeni kira bedeli