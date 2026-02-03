Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

TÜİK açıkladı! İşte Ocak ayı enflasyon verileri

Türkiye'nin gözü bir kez daha enflasyon verilerine çevrildi. Bilindiği üzere enflasyon verileri, memur ve emekli maaşlarından kira artışlarına kadar birçok kalemde belirleyici rol oynuyor. İşte TÜİK'in açıkladığı yılın ilk enflasyon rakamları...

Yılın ilk enflasyon verileri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı Tüketici fiyat endeksi verilerine göre; Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 4,84 son 12 aylık enflasyon ise 30.65 olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı! İşte Ocak ayı enflasyon verileri

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ NASIL SONUÇLANMIŞTI?

Ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 35 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin ocakta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,21 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,60 ile yüzde 4,96 aralığında yer aldı.

TÜİK açıkladı! İşte Ocak ayı enflasyon verileri

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,21) bir önceki ay yüzde 30,89 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 29,86'ya ineceği tahmin ediliyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ocak ayı itibarıyla yüzde 23,73 oldu.

TÜİK açıkladı! İşte Ocak ayı enflasyon verileri

ARALIK AYI ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) değişim, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış olarak gerçekleşti.

#Ekonomi
