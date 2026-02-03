Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TUR" uçağı ile Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'a indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assad Abualnasr ile Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ve eşi Ayşenur İşler karşıladı.

VELİAHT PRENSİ MUHAMMED BİN SELMAN İLE GÖRÜŞEREK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti kapsamında Riyad’daki Yemame Sarayı'nda düzenlenecek resmi karşılama törenine katılacak ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşerek, heyetler arası toplantıya başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise onuruna düzenlenen akşam yemeğine iştirak edecek.

ERDOĞAN YARIN KAHİRE'YE GEÇECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad ziyaretinin ardından yarın Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Suudi Arabistan'a gitti.