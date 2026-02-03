Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Acil servisi adeta kilitledi! 200 arama sonrası yaşlı kadının telefonlarına el konuldu

Almanya'nın Brandenburg eyaletinde yaşayan 63 yaşındaki bir kadın, 200 kez acil servis hattını aradı. Aramalardan şüphelenen polis ekipleri kadının evine vardığında kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinin yardımıyla kapıyı kırarak içeri girdi. Karşısında güvenlik güçlerini gören kadına aramaların nedeni sorulduğunda cevap veremedi.

Acil servisi adeta kilitledi! 200 arama sonrası yaşlı kadının telefonlarına el konuldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.02.2026
15:02
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
15:02

Almanya'da dikkat çeken bir olay meydana geldi. Alman basınında çıkan haberlere göre, Brandenburg eyaletinde yer alan Schwedt kasabasında yaşayan 63 yaşındaki bir kadın, dün durmadan "110 polis acil yardım hattı"nı telefon yağmuruna tuttu.

Gün boyu sabit hat ve birden fazla cep telefonundan 200 kez arama yaptığı tespit edilen kadın, her seferinde kendisine cevap veren görevliye tek kelime etmeden telefonu yüzüne kapattı. Durumun ciddi olabileceğini düşünen polis ekipleri, aramaların yapıldığı adrese vardıklarında, daireden sesler gelmesine rağmen kapı açılmadı.

KAPIYI İTFAİYE ZORLA AÇTI

Kadının can ve mal güvenliğinin tehlikede olabileceğine karar veren polis ekipleri kapının zorla açılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kapının açılmasıyla karşısında güvenlik güçlerini gören 63 yaşındaki kadın, söz konusu eylemi neden gerçekleştirdiğine dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Evine gelen acil yardım ekiplerine sözlü saldırıda bulunan kadının tüm telefonlarına el konuldu. Polis, acil servis hattının kötüye kullanılması suçlamasıyla soruşturma başlattı.

ETİKETLER
#Dünya
TGRT Haber
