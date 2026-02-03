Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Camdan bakanlar gözlerine inanamadı! Bembeyaz kar bir gecede kahverengiye dönüştü

Muş'ta Irak üzerinden taşınan toz bulutları etkili olan yağmurla birlikte bembeyaz karın rengini kahverengiye dönüştürdü. Günün aydınlanmasıyla birlikte pencereden dışarı bakan vatandaşlar, gözlerine inanamadı.

Muş'ta etkili olan yağmurla birlikte Irak üzerinden gelen toz taşınımı karın üzerine düştü.

Camdan bakanlar gözlerine inanamadı! Bembeyaz kar bir gecede kahverengiye dönüştü

GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Günün aydınlanmasıyla sokağa çıkan vatandaşlar, bembeyaz olan karı kahverengi görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Camdan bakanlar gözlerine inanamadı! Bembeyaz kar bir gecede kahverengiye dönüştü

"KAR DÜN BEYAZDI, BUGÜN KAHVERENGİ"

Sabah kahverengi kar ile uyandıklarını söyleyen Şemsettin Çelik isimli vatandaş, "Bu sene kar çok yağdı. İki gündür yağmur yağıyor. Dün kar bembeyazdı. Bugün sabah kalktık, karın kahverengi olduğunu gördük. Bu olay bizde baharın işareti sayılır. Bu toprak, Irak üzerinde rüzgârla taşınıp yağmur ile yeryüzüne iniyor. Bizim büyüklerimize göre toprak yağdığı zaman baharın işareti olurdu. Allah izin verirse bu kar kalkacak. Bu sene gerçekten çok kar yağdı, çok çile çektik. İnşallah karın faydasını da göreceğiz" diye konuştu.

Camdan bakanlar gözlerine inanamadı! Bembeyaz kar bir gecede kahverengiye dönüştü
