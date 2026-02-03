Camdan bakanlar gözlerine inanamadı! Bembeyaz kar bir gecede kahverengiye dönüştü

Muş'ta etkili olan yağmurla birlikte Irak üzerinden gelen toz taşınımı karın üzerine düştü.

GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Günün aydınlanmasıyla sokağa çıkan vatandaşlar, bembeyaz olan karı kahverengi görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

"KAR DÜN BEYAZDI, BUGÜN KAHVERENGİ"

Sabah kahverengi kar ile uyandıklarını söyleyen Şemsettin Çelik isimli vatandaş, "Bu sene kar çok yağdı. İki gündür yağmur yağıyor. Dün kar bembeyazdı. Bugün sabah kalktık, karın kahverengi olduğunu gördük. Bu olay bizde baharın işareti sayılır. Bu toprak, Irak üzerinde rüzgârla taşınıp yağmur ile yeryüzüne iniyor. Bizim büyüklerimize göre toprak yağdığı zaman baharın işareti olurdu. Allah izin verirse bu kar kalkacak. Bu sene gerçekten çok kar yağdı, çok çile çektik. İnşallah karın faydasını da göreceğiz" diye konuştu.