Karaman'da bir babanın korku dolu anları! Oğlunu depoda vurulmuş halde buldu

Karaman'da bir kişi babası tarafından evin deposunda silahla vurulmuş halde bulundu. Ameliyata alınan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 13:08
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
saat ikonu 13:08

Karaman'ın Urgan Mahallesi 1991. Sokak'ta oturan vatandaşlar, sabah saatlerinde korkunç bir olay ile güne uyandı.

Karaman'da bir babanın korku dolu anları! Oğlunu depoda vurulmuş halde buldu

OĞLUNU GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ HALDE BULDU

Mahallede bulunan müstakil bir evin bitişiğindeki depoda silah sesleri duyuldu. Daha sonra depoyu kontrole giden Baba A.S, veteriner teknikeri olduğu öğrenilen 44 yaşındaki oğlu Ö.S.'yi göğsünden tüfekle vurulmuş halde yerde yatar vaziyette buldu.

Karaman'da bir babanın korku dolu anları! Oğlunu depoda vurulmuş halde buldu

HAYATİ DURUMU KRİTİK

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Ö.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Ö.S., hemen ameliyata alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi de olayın yaşandığı depoda çalışma yaptı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Karaman'da bir babanın korku dolu anları! Oğlunu depoda vurulmuş halde buldu
#Yaşam
