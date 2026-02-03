Karaman'da bir babanın korku dolu anları! Oğlunu depoda vurulmuş halde buldu

Karaman'ın Urgan Mahallesi 1991. Sokak'ta oturan vatandaşlar, sabah saatlerinde korkunç bir olay ile güne uyandı.

OĞLUNU GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ HALDE BULDU

Mahallede bulunan müstakil bir evin bitişiğindeki depoda silah sesleri duyuldu. Daha sonra depoyu kontrole giden Baba A.S, veteriner teknikeri olduğu öğrenilen 44 yaşındaki oğlu Ö.S.'yi göğsünden tüfekle vurulmuş halde yerde yatar vaziyette buldu.

HAYATİ DURUMU KRİTİK

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Ö.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Ö.S., hemen ameliyata alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi de olayın yaşandığı depoda çalışma yaptı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.