 Bengü Sarıkuş

Bakan Kacır duyurdu: KOBİ'lere 20 milyon TL'lik dev destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1'inci dönem başvurularını başlattık. 20 milyon lira üst limitli 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunuyoruz" dedi.

AA
03.02.2026
03.02.2026
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1'inci dönem başvurularının bugün başladığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kacır, 20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık desteği sunduklarını açıkladı.

Bakan Kacır duyurdu: KOBİ'lere 20 milyon TL'lik dev destek

36 AY VADELİ KREDİLER İÇİN 20 PUANLIK FİNANSMAN DESTEĞİ

Bakan Kacır, "'lerimizi büyütmeye, üretimi ve istihdamı güçlendirmeye devam ediyoruz. KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1'inci dönem başvurularını başlattık. 20 milyon lira üst limitli 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunuyoruz.

Bakan Kacır duyurdu: KOBİ'lere 20 milyon TL'lik dev destek

2025'te 2 bin 440 işletmeye 38,4 milyar lira finansmana erişim imkânı sağladık. Daha güçlü, daha üretken bir Türkiye için işletmelerimizin yanındayız." Programa başvuruların 28 Şubat'a kadar yapılabileceğini belirten Bakan Kacır, detaylı bilgilere kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.

