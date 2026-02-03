Kapının önünde beklerken 80 bin TL gidiyor! İşte otomobil sahibi olmanın gizli faturası

Ortalama bir otomobilin bir yıllık maliyeti belli oldu. Otomobil sahibi olmak için belirli bir birikim gerekiyor. Ancak iş bununla da bitmiyor. Çünkü bir araba durduğu yerde bile masraf çıkarıyor. Hiç kontak çevrilmese bile kasko ve trafik sigortası, yıllık bakım ücreti, motorlu taşıtlar vergisi gibi kalemlerin ödenmesi gerekiyor.

Benzinli bir otomobilde yıllık giderler yaklaşık 80.000 TL bandından başlıyor. Araç segmentine göre 100.000 TL seviyelerine kadar çıkabiliyor. Elektrikli araçlardaysa yıllık maliyet ortalama 70-75.000 TL civarında hesaplanıyor. Evde şarj imkanı olan kullanıcılar için bu rakam daha da aşağı çekilebiliyor.

50 BİN LİRALIK BAKIM

Tamirci Orhan Atalan "Orta segmentteki bir aracın yıllık bakımı ortalama 20 ile 50 bin lira arasında değişir" dedi. Bu nedenle otomobil satın alırken hem alım sırasındaki maliyetleri hem de araç sahibi olduktan sonraki masrafları iyi hesaplamak gerekiyor.

Tamirci Halil Atalan, "Bir araca bir yıl boyunca hiç marş basmazsak bir yıl sonunda mecbur şekilde çalıştırdığımız zaman sanayiye götürüp yağ bakımını yaptırmak zorunda kalırız. Onun da yağ, yağ fitresi, hava filtresi ve su bakımları ortalama 10.000 TL ile 15.000 TL arası tutar" ifadelerini kullandı.