Fenerbahçe'de Kante transferi suya düştü! İşte transferin iptal olmasının nedeni

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertlilerde Anthony Musaba, Matteo Guendouzi, Mert Günok ve Sidiki Cherif kadroya dahil edilmişti. Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci, Rodrigo Becao, İrfan Can Eğribayat ve Bartuğ Elmaz'la ise yollar ayrılmıştı.

Transferde son günlere girilirken Fenerbahçe'de gözler Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'da forma giyen Fransız yıldız N'Golo Kante'ye çevrilmişti.

Transferi için uzun süredir uğraş verilen 34 yaşındaki Kante için sarı-lacivertliler hem kulüple hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştı. Fenerbahçe ile Al Ittihad arasındaki görüşmelerde, Kante transferinde Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin de takasta kullanılması yönünde anlaşmaya varılmıştı.

KANTE TRANSFERİNİN İPTAL OLDUĞU AÇIKLANDI

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği N'Golo Kante transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, N'Golo Kante ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer sürecinin iptal olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe, transfer tesciline ilişkin evrakların, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmesine rağmen Al Ittihad tarafından işlemlerin tamamlanmadığını ve transfer sürecinin sonuçlandırılamadığını bildirdi.

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Al Ittihad Kulübü ile N’Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri’yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür.

Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir.

Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır.

Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır.

Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz.

Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir."