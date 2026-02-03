Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Fenerbahçe'de Kante transferi suya düştü! İşte transferin iptal olmasının nedeni

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye uzun süredir peşinde koştuğu Fransız yıldız N'Golo Kante'den kötü haber geldi. Fenerbahçe ve Al Ittihad'ın Kante transferi için anlaşmaya varmasının ardından tecrübeli orta saha oyuncusu sağlık kontrolünden geçmişti. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, transferin Al Ittihad'ın işlemleri tamamlaması nedeniyle iptal olduğu belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Kante transferi suya düştü! İşte transferin iptal olmasının nedeni
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
saat ikonu 14:37

Trendyol ekiplerinden 'de devre arası dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertlilerde Anthony Musaba, Matteo Guendouzi, Mert Günok ve Sidiki Cherif kadroya dahil edilmişti. Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci, Rodrigo Becao, İrfan Can Eğribayat ve Bartuğ Elmaz'la ise yollar ayrılmıştı.

Transferde son günlere girilirken Fenerbahçe'de gözler Suudi Arabistan ekiplerinden 'da forma giyen Fransız yıldız N'Golo Kante'ye çevrilmişti.

Fenerbahçe'de Kante transferi suya düştü! İşte transferin iptal olmasının nedeni

Transferi için uzun süredir uğraş verilen 34 yaşındaki Kante için sarı-lacivertliler hem kulüple hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştı. Fenerbahçe ile Al Ittihad arasındaki görüşmelerde, Kante transferinde Faslı golcü 'nin de takasta kullanılması yönünde anlaşmaya varılmıştı.

KANTE TRANSFERİNİN İPTAL OLDUĞU AÇIKLANDI

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği N'Golo Kante transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, N'Golo Kante ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer sürecinin iptal olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'de Kante transferi suya düştü! İşte transferin iptal olmasının nedeni

Fenerbahçe, transfer tesciline ilişkin evrakların, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmesine rağmen Al Ittihad tarafından işlemlerin tamamlanmadığını ve transfer sürecinin sonuçlandırılamadığını bildirdi.

https://x.com/Fenerbahce/status/2018644110207221764

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Al Ittihad Kulübü ile N’Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri’yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür.

Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir.

Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır.

Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır.

Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz.

Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray orta saha için gaza bastı! Genç yıldız, Cimbom'a 'Evet' dedi
Fatih Tekke onayı verdi, rota ABD'ye döndü! Takıma hız ve dinamizm katacak
ETİKETLER
#Spor
#transfer
#süper lig
#youssef en-nesyri
#al ıttihad
#Fenerbahçe
#N'Golo Kante
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.