 Yasin Aşan

Galatasaray orta saha için gaza bastı! Genç yıldız, Cimbom'a 'Evet' dedi

Devre arası transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala lider Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Kadrosunu Noa Lang ve Yaser Asprilla ile güçlendiren sarı-kırmızılılar, orta sahaya yapmayı planladığı takviyeye odaklandı. Birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın, Ligue 1'de forma giyen Arthur Vermeeren'in transferi için vites artırdığı belirtildi. İşte transferin ayrıntıları...

Galatasaray orta saha için gaza bastı! Genç yıldız, Cimbom'a 'Evet' dedi
03.02.2026
03.02.2026
saat ikonu 09:59

Trendyol Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de adını ilk 24'e yazdırarak son 16 play-off turunda Juventus ile eşleşen Galatasaray'da devre arası transfer dönemi çalışmaları sürüyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer operasyonunu yürüten Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, orta sahaya yapmayı planladığı takviye için Avrupa'nın çeşitli liglerinden birçok oyuncuyla temaslarını sürdürüyor.

Galatasaray orta saha için gaza bastı! Genç yıldız, Cimbom'a 'Evet' dedi

Transfer dönemine sessiz bir giriş yapan sarı-kırmızılılarda Berkan Kutlu ile yollar ayrılırken Noa Lang ve Yaser Asprilla kiralık olarak kadroya dahil edilmişti.

ORTA SAHA İÇİN SON SAATLER

Devre arası transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray orta sahaya yapacağı takviye için görüşmelerini hızlandırmış durumda.

Transfer döneminin ilk günlerinde yüksek profilli oyuncularla görüşmeler yürüten ancak bu görüşmelerden istediği sonucu alamayan sarı-kırmızılılar, son günlerde rotasını genç oyunculara çevirmiş durumda. Cimbom'un, orta saha transferini de Lang ve Asprilla gibi kiralık olarak çözebileceği belirtildi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlar öncesinde kadro listesini 5 Şubat Perşembe'yi 6 Şubat Cuma'ya bağlayan gece UEFA'ya teslim etmek zorunda olan Galatasaray, transferde elini çabuk tutmaya çalışıyor.

Galatasaray orta saha için gaza bastı! Genç yıldız, Cimbom'a 'Evet' dedi

VERMEEREN TRANSFERİNDE SONA GELİNDİ

Galatasaray orta saha transferi için kiralık olarak Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Belçikalı oyuncu Arthur Vermeeren'i gündemine aldı.

2Bonservisi Leipzig'de bulunan ve Marsilya'da kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki oyuncuyla bir süredir görüşmelerini yürüten Cimbom, genç oyuncuyla anlaşmaya vardı. Vermeeren'in, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu belirtildi.

Galatasaray orta saha için gaza bastı! Genç yıldız, Cimbom'a 'Evet' dedi

ZORUNLU OLMAYAN SATIN ALMA OPSİYONU KONULACAK

Vermeeren transferi için hem Leipzig hem de Marsilya'yı ikna etmeye çalışan sarı-kırmızılılar, Vermeeren'in kiralık sözleşmesine Lang ve Asprilla'ya koyulan zorunlu olmayan satın alma opsiyonunu koymayı düşünüyor.

Galatasaray orta saha için gaza bastı! Genç yıldız, Cimbom'a 'Evet' dedi

YÜKSEK BONSERVİSLER ÖDENDİ

Antwerp'te gösterdiği çıkışla dikkatleri üzerine çeken Vermeeren'e ödenen yüksek bonservisler dikkati çekiyor. Kariyerinde Antwerp, Atletico Madrid, Leipzig ve Marsilya'da forma giyen Vermeeren için bugüne kadar 40 milyon euro bonservis ve 6 milyon euro kiralama bedeli ödendi.

Genç oyuncu Antwerp'ten Atletico Madrid'e 2024 yılının ocak ayında 20 milyon euro'ya transfer olmuştu. Leipzig ise oyuncuyu 2024 yılında önce 3 milyon euro'ya kiralarken, 2025 yılında ise 20 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı. Marsilya ise Vermeeren'i bu sezon başında 3 milyon euro bedel karşılığında kiralamıştı.

Bu sezon şu ana kadar 11'i ilk 11'de olmak üzere toplam 17 maçta forma giyen Arthur Vermeeren, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.

