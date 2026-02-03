Beşiktaş'a Süper Lig'den sürpriz orta saha! Junior Olaitan ile anlaşma sağlandı

Beşiktaş ara transfer döneminde birçok oyuncu göndererek kadroda yer açtı. Siyah-beyazlılar Yasin Özcan ve Kristjan Asllani’yi kadrosuna kattı, stoper mevkisi için Emmanuel Agbadou transferinde sona yaklaştı.

Ayrıca Kartal Abraham’ın ayrılığı sonrası Güney Koreli forvet Hyeon-Gyu Oh'un transferi için Genk ile anlaştı. Sergen Yalçın ve ekibi orta saha takviyesi için girişimlerini sürdürüyor.

OLAITAN SÜRPRİZİ

Beşiktaş, orta saha transferi için Göztepe'nin Beninli futbolcusu Junior Olaitan ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.

18 MAÇTA FORMA GİYDİ

İzmir ekibinin yaz transfer döneminde Grenoble'dan 850 bin Euro'ya aldığı Olaitan, bu sezon 18 maça çıktı.

PERFORMANSI

Tüm kulvarlarda toplamda 997 dakika süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 2 kez de ağları sarsmayı başardı.

Sağ ayağını kullanan ve on numara mevkisinde görev alan Olaitan, sol kanat ve santrfor bölgelerinde de forma giyebiliyor.

