Beşiktaş'a Süper Lig'den sürpriz orta saha! Junior Olaitan ile anlaşma sağlandı

Yasin Özcan ve Kristjan Asllani’yi kadrosuna katan Beşiktaş 3 futbolcuyla anlaşma noktasında. Siyah-beyazlı ekip orta saha transferi için Göztepe'ye rotayı çevirdi.

Beşiktaş'a Süper Lig'den sürpriz orta saha! Junior Olaitan ile anlaşma sağlandı
03.02.2026
03.02.2026
saat ikonu 09:29

Beşiktaş ara transfer döneminde birçok oyuncu göndererek kadroda yer açtı. Siyah-beyazlılar Yasin Özcan ve Kristjan Asllani’yi kadrosuna kattı, stoper mevkisi için Emmanuel Agbadou transferinde sona yaklaştı.

Ayrıca Kartal Abraham’ın ayrılığı sonrası Güney Koreli forvet Hyeon-Gyu Oh'un transferi için Genk ile anlaştı. Sergen Yalçın ve ekibi orta saha takviyesi için girişimlerini sürdürüyor.

Beşiktaş'a Süper Lig'den sürpriz orta saha! Junior Olaitan ile anlaşma sağlandı

OLAITAN SÜRPRİZİ

Beşiktaş, orta saha transferi için Göztepe'nin Beninli futbolcusu Junior Olaitan ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.

18 MAÇTA FORMA GİYDİ

İzmir ekibinin yaz transfer döneminde Grenoble'dan 850 bin Euro'ya aldığı Olaitan, bu sezon 18 maça çıktı.

Beşiktaş'a Süper Lig'den sürpriz orta saha! Junior Olaitan ile anlaşma sağlandı

PERFORMANSI

Tüm kulvarlarda toplamda 997 dakika süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 2 kez de ağları sarsmayı başardı.

Sağ ayağını kullanan ve on numara mevkisinde görev alan Olaitan, sol kanat ve santrfor bölgelerinde de forma giyebiliyor.

