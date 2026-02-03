Beşiktaş yeni golcüsünü İstanbul'a getiriyor! Bonservis bedeli belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Beşiktaş aradığı forveti buldu. Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya transferi sonrası siyah-beyazlılar Hyeon-gyu Oh için yeni bir teklif yaptı.
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın Hyeon-gyu Oh transferi için Genk ile anlaşma sağladığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, Genk'e yaptığı ilk teklifin 12 milyon euro civarında olduğu ancak Belçika temsilcisinin bunu kabul etmediği vurgulandı.
Beşiktaş'ın transfer teklifini 15 milyon euroya çıkarması sonrası Genk ile anlaşma sağlandığı kaydedildi. Beşiktaş'ın Hyeon-gyu Oh için uçuş planlamasını hazırladığı belirtildi.
Hyeon-gyu Oh, bu sezon Genk'te 32 maça çıktı. Belçikalı santrfor, bu müsabakalarda 10 gol ile 3 asist üretti. Güney Koreli golcünün güncel piyasa değeri 7 milyon euro.
Genk, Hyeon-gyu Oh için 2024-2025 sezonu başında 2 milyon 700 bin euroluk bonservis bedeli ödemişti.