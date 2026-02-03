Beşiktaş yeni golcüsünü İstanbul'a getiriyor! Bonservis bedeli belli oldu

Beşiktaş aradığı forveti buldu. Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya transferi sonrası siyah-beyazlılar Hyeon-gyu Oh için yeni bir teklif yaptı.

HYEON-GYU OH İÇİN ANLAŞILDI

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın Hyeon-gyu Oh transferi için Genk ile anlaşma sağladığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, Genk'e yaptığı ilk teklifin 12 milyon euro civarında olduğu ancak Belçika temsilcisinin bunu kabul etmediği vurgulandı.

BEŞİKTAŞ UÇUŞ PLANI HAZIRLIYOR

Beşiktaş'ın transfer teklifini 15 milyon euroya çıkarması sonrası Genk ile anlaşma sağlandığı kaydedildi. Beşiktaş'ın Hyeon-gyu Oh için uçuş planlamasını hazırladığı belirtildi.

Hyeon-gyu Oh, bu sezon Genk'te 32 maça çıktı. Belçikalı santrfor, bu müsabakalarda 10 gol ile 3 asist üretti. Güney Koreli golcünün güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Genk, Hyeon-gyu Oh için 2024-2025 sezonu başında 2 milyon 700 bin euroluk bonservis bedeli ödemişti.