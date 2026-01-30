Menü Kapat
Spor
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş Kristjan Asllani'nin lisans kaydını tamamladı!

Beşiktaş'ın sürpriz transferi Kristjan Asllani için lisans kaydı süreci tamamlandı. Siyah beyazlılar, 23 yaşındaki orta sahayı genel listeye ekledi.

Burak Ayaydın
30.01.2026
30.01.2026
Beşiktaş'ta Kristjan Asllani'nin transfer süreci netleşti. Halihazırda yetenekli ön liberoyu sezon sonuna kadar kiralayan Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na tüm evrakları iletti.

Beşiktaş Kristjan Asllani'nin lisans kaydını tamamladı!

BEŞİKTAŞ'TA YARIM SEZONLUK ANLAŞMA

TFF'nin sitesinde yer alan lisans işlemlerine göre, 23 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar geçici anlaşma imzalandı. Ayrıca da Kristjan Asllani, bu sezon kiralık olarak görev yaptığı Torino'da 16 maça çıkmıştı.

Beşiktaş Kristjan Asllani'nin lisans kaydını tamamladı!

SERDAL ADALI TRANSFERLERİN DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın transfer gündemini netleştiren başkan Serdal Adalı, Kartal'ın birkaç önemli takviye yapacağını ifade etmişti.

