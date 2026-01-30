Beşiktaş Kristjan Asllani'nin lisans kaydını tamamladı!

Beşiktaş'ta Kristjan Asllani'nin transfer süreci netleşti. Halihazırda yetenekli ön liberoyu sezon sonuna kadar kiralayan Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na tüm evrakları iletti.

BEŞİKTAŞ'TA YARIM SEZONLUK ANLAŞMA

TFF'nin sitesinde yer alan lisans işlemlerine göre, 23 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar geçici anlaşma imzalandı. Ayrıca da Kristjan Asllani, bu sezon kiralık olarak görev yaptığı Torino'da 16 maça çıkmıştı.

SERDAL ADALI TRANSFERLERİN DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın transfer gündemini netleştiren başkan Serdal Adalı, Kartal'ın birkaç önemli takviye yapacağını ifade etmişti.

https://x.com/Besiktas/status/2017304706490503382?s=20