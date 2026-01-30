Beşiktaş Kristjan Asllani'nin lisans kaydını tamamladı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Beşiktaş'ta Kristjan Asllani'nin transfer süreci netleşti. Halihazırda yetenekli ön liberoyu sezon sonuna kadar kiralayan Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na tüm evrakları iletti.
TFF'nin sitesinde yer alan lisans işlemlerine göre, 23 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar geçici anlaşma imzalandı. Ayrıca da Kristjan Asllani, bu sezon kiralık olarak görev yaptığı Torino'da 16 maça çıkmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın transfer gündemini netleştiren başkan Serdal Adalı, Kartal'ın birkaç önemli takviye yapacağını ifade etmişti.
https://x.com/Besiktas/status/2017304706490503382?s=20