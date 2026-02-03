Menü Kapat
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray, yılın transfer bombasını patlatıyor! Didier Drogba devreye girdi: Dünya yıldızı geliyor!

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, Gueye, Ugarte ve Bissouma transferlerinde engellerle karşılaşınca rotayı Suudi Arabistan'a kırdı. Suudi ekibi Al-Ahli forması giyen Fildişi Sahilli dünya yıldızı için harekete geçen yönetim, transferi bitirmek için efsane ismi Didier Drogba'yı devreye soktu. İşte detaylar...

Ara transfer dönemine Noa Lang ve Yaser Asprilla transferleriyle bomba bir giriş yapan Galatasaray, orta saha transferi için gaza bastı.

Galatasaray, yılın transfer bombasını patlatıyor! Didier Drogba devreye girdi: Dünya yıldızı geliyor!

Listesinde yer alan birçok isimle maliyet ve kulüp engelleri nedeniyle orta yolu bulamayan Cimbom, rotayı Suudi devi Al-Ahli forması giyen dünya yıldızına çevirdi. Şampiyonluk yolunda orta sahaya dinamizm katmak isteyen yönetim, aradığı ismi Suudi Arabistan’da buldu.

Galatasaray, yılın transfer bombasını patlatıyor! Didier Drogba devreye girdi: Dünya yıldızı geliyor!

SÜRPRİZ İSİM: FRANCK KESSİE

Orta sahaya dünya yıldızı klasmanında eklemeye yapmak isteyen Galatasaray, Pape Gueye, Raphael Onyedika, Manuel Ugarte ve Yves Bissouma isimlerinden beklediği sonucu alamayınca listenin başına Fildişi Sahilli yıldız Franck Kessie’yi yazdı. Barcelona ve Milan gibi dünya devlerinin ardından Arabistan yolunu tutan 29 yaşındaki oyuncu için operasyon resmen başladı.

Galatasaray, yılın transfer bombasını patlatıyor! Didier Drogba devreye girdi: Dünya yıldızı geliyor!

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli ön libero için sarı-kırmızılılar kesenin ağzını açtı. Galatasaray yönetiminin, Suudi ekibi Al-Ahli’yi ikna etmek adına 5 milyon euro bandında bir bonservis teklifi sunduğu ve oyuncunun serbest kalma ihtimalini pazarlık masasında koz olarak kullandığı öğrenildi.

Galatasaray, yılın transfer bombasını patlatıyor! Didier Drogba devreye girdi: Dünya yıldızı geliyor!

DROGBA VE SİNGO DEVREDE

Transferin en heyecan verici kısmı ise perde arkasındaki isimler. İtalyan devi Inter ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Kessie’nin yeniden Avrupa'ya dönme isteği iştahları kabartırken, devreye Galatasaray efsanesi Didier Drogba girdi. Vatandaşını ikna etmek için yoğun mesai harcayan Drogba’nın yanı sıra, Singo’nun da transferde köprü görevi gördüğü belirtiliyor.

Galatasaray, yılın transfer bombasını patlatıyor! Didier Drogba devreye girdi: Dünya yıldızı geliyor!

ZAMANLA YARIŞ BAŞLADI

Sarı-kırmızılı yönetim, takımı güçlendirmek için kaybedecek vaktin olmadığını belirterek Kessie transferini Cuma gününe kadar bitirip oyuncuyu İstanbul'a getirmek istiyor.

Galatasaray, yılın transfer bombasını patlatıyor! Didier Drogba devreye girdi: Dünya yıldızı geliyor!

SEZON PERFORMANSIYLA BÜYÜLÜYOR

Bu sezon Al-Ahli formasıyla 23 resmi maça çıkarak, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Toplamda 1972 dakika sahada kalarak fizik gücünden bir şey kaybetmediğini kanıtlayan tecrübeli orta saha, skor üretme noktasında da takımına büyük katkı sağladı. Takımı adına 7 kez fileleri sarsan ve 3 de asist yapan Kessie, hem defansif hem de hücum yönüyle komple bir orta saha performansı sergiledi.

Galatasaray, yılın transfer bombasını patlatıyor! Didier Drogba devreye girdi: Dünya yıldızı geliyor!
